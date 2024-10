Yankees guia Carlos Rodon para iniciar o jogo 2 da AL Division Series

NOVA YORK – Como esperado, o New York Yankees nomeou na quarta-feira Carlos Rodon como arremessador titular para o jogo 2 da American League Division Series na segunda-feira contra o Kansas City Royals ou o Baltimore Orioles. O titular do jogo 3, no entanto, permanece indeciso, disse o técnico Matt Blake em uma videochamada com repórteres.

Os escolhidos para o Jogo 3, marcado para a próxima quarta-feira, são Luis Gil e Clarke Schmidt. Blake disse que o clube poderia escolher entre os dois arremessadores antes do início da série no sábado, mas a decisão “provavelmente” será tomada após o jogo 1 para dar aos Yankees a opção de usar qualquer um dos arremessadores fora do bullpen.

“Só de ver quantos canetas usamos, como é isso”, disse Blake. “Se formos para extras ou algo assim, basta ter alguma flexibilidade para esse jogo.”

Gil foi uma revelação para os Yankees durante a temporada regular de 94 vitórias. Opcional para os menores durante o treinamento de primavera, ele começou a temporada no elenco somente depois que Gerrit Cole foi afastado devido a uma lesão no cotovelo e nunca mais abriu mão de seu lugar no rodízio.

O destro de 26 anos terminou a temporada 15-7 com um ERA de 3,50 em 151⅔ entradas em 29 partidas, colocando-se no topo da lista de candidatos ao AL Rookie of the Year depois de totalizar quatro entradas no Single-A em 2023 saindo Cirurgia de Tommy John. Schmidt foi melhor quando saudável nesta temporada, postando um ERA de 2,85 em 85,1 entradas ao longo de 16 partidas em torno de um período de três meses na lista de lesionados com uma distensão no músculo posterior.

Mas, ao contrário de Gil, Schmidt tem vasta experiência como apaziguador. O destro tem 30 jogos como substituto na carreira, incluindo 26 em 2022, quando arremessou para um ERA de 3,12 em 57⅔ entradas. Gil nunca saiu do bullpen como jogador da liga principal e liderou as principais em caminhadas nesta temporada, o que poderia impedir ainda mais os Yankees de usá-lo como um apaziguador em sua estreia na pós-temporada.

“Definitivamente uma preocupação, algo que não fizemos com ele até agora”, disse Blake. “Então, definitivamente, há algum desconhecido envolvido com isso e isso faz parte da conversa sobre por que podemos usar Clarke e ele em papéis diferentes. Obviamente, sabemos que Clarke fez isso no passado, então há algum desconhecido definitivo sobre como Luis seria na prisão. Obviamente, há uma grande vantagem se isso acontecer, mas faz parte da conversa.”

Cole, o titular do Jogo 1, iniciaria o Jogo 4 com descanso regular – se um Jogo 4 for necessário. Rodon estaria então disponível para o Jogo 5, se necessário, em descanso regular.

Rodon desfrutou de uma campanha de recuperação após uma temporada de estreia de pesadelo e repleta de lesões em Nova York em 2023. O canhoto, depois de postar um ERA de 6,85 em 14 partidas e ouvir regularmente vaias dos fãs na última temporada, avançou de uma bola rápida estrita. mix de controle deslizante para incorporar melhor sua bola curva e mudança em seu arsenal nesta temporada. O resultado: uma ERA de 3,96 em 175 entradas, o recorde da equipe. Mais importante ainda, ele evitou a lista de lesionados e fez 32 partidas.

“Eu só acho que o crescimento mental que vimos foi entender quem ele é, entender quem ele pode ser daqui para frente”, disse Blake. “E só de ver como a liga está se adaptando a ele, acho que ele fez um ótimo trabalho ao continuar a evoluir.”

Ele receberá a bola no jogo 2 no Yankee Stadium.