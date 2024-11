Yankees lamentam colapso na quinta entrada na final da World Series

NOVA IORQUE – Durante todo o ano, durante a American League Championship Series, o New York Yankees superou a tendência de jogar beisebol desleixado, derrotando adversários com talento esmagador. As métricas calculadas – e os olhos calcularam – eles eram o pior time de baserunning nas ligas principais durante a temporada regular. Eles cometiam regularmente erros defensivos de coçar a cabeça. Eles não eram tão fundamentalmente sólidos como seria de esperar de um campeão da AL com 94 vitórias.

Mas os Yankees exibiam superestrelas. Eles tiveram Aaron Judge e Juan Soto alimentando um ataque que acertou home runs. Eles tinham Gerrit Cole liderando uma rotação inicial de primeira linha. Eles descobriram uma fórmula eficaz de bullpen a tempo para outubro. Em última análise, eles superam as equipes talentosas. Até que não conseguiram.

Suas deficiências finalmente os alcançaram no jogo 5 da World Series, na noite de quarta-feira. Um colapso defensivo total no quinto inning, que será lembrado como um dos piores da história da pós-temporada, custou aos Yankees sua temporada na derrota por 7-6 para o Los Angeles Dodgers no Yankee Stadium, encerrando finalmente sua tentativa de se tornar o primeiro clube a superar uma desvantagem de 3-0 na World Series.

“Isso é o pior que pode acontecer”, disse Cole, titular dos Yankees.

Cole estava em alta para o desastre do quinto turno. O destro, lançando quatro dias de descanso pela quarta vez nesta temporada, navegou até o desastre, mantendo o Los Angeles sem gols em quatro entradas sem rebatidas. Cole lançou apenas 49 arremessos. O único baserunner dos Dodgers alcançou uma caminhada. O problema não parecia iminente. Então tudo desmoronou para Nova York.

Tudo começou com Enrique Hernández quebrando a modesta oferta sem sucesso com um single inicial. Quatro arremessos depois, Tommy Edman acertou um line drive de rotina para Judge no centro do campo. O juiz seguro fez uma captura de destaque ao bater na parede para roubar bases extras de Freddie Freeman uma entrada antes. Desta vez, ele errou o liner em seu primeiro erro em 2024 – temporada regular ou pós-temporada.

“Isso não acontece, temos uma história diferente esta noite”, disse Judge.

Cinco arremessos depois disso, Will Smith acertou uma bola de chão para interromper o lado direito de Anthony Volpe. Volpe, vencedor do Gold Glove na temporada passada e finalista neste ano, colocou a bola em campo de forma limpa, mas saltou rapidamente para o homem da terceira base Jazz Chisholm Jr. Chisholm não conseguiu controlar o arremesso, carregando as bases sem saídas. O Yankee Stadium ficou em silêncio.

Então Cole foi trabalhar. Ele eliminou Gavin Lux em quatro arremessos, finalizando-o com uma bola rápida de 99,4 mph. A seguir: Shohei Ohtani. Cole também precisou de quatro arremessos para acertar o superastro, fazendo Ohtani passar por uma bola curva na parte inferior da zona de ataque.

De repente, uma fuga sem nenhum dano parecia possível. Parecia uma certeza quando Mookie Betts acertou um golpe de 49,8 mph para o homem da primeira base Anthony Rizzo. Como a bola quicou para Rizzo com tanto giro, ele não a carregou, em vez disso ficou para trás para se certificar de que a colocou com as luvas limpas. Isso significava que ele precisava que Cole cobrisse a primeira base para vencer Betts. Mas Cole não correu para a primeira base para cobrir o saco e Betts chegou à base sem arremessar.

“Eu peguei um ângulo ruim para a bola”, disse Cole. “Eu não tinha certeza de quão forte ele acertou. Eu coloquei um ângulo direto em relação a ela, como se fosse interrompê-la, porque eu simplesmente não sabia com que força ele acertou. Quando a bola passou eu, eu não estava em posição de cobrir primeiro. Nenhum de nós estava, com base no giro da bola de beisebol e ele tendo que protegê-la.

Os Dodgers marcaram sua primeira corrida na gafe, que caiu no placar como um single interno. Será comemorado como o início do fim da temporada dos Yankees. Freeman, o terceiro ex-MVP consecutivo que Cole foi encarregado de se aposentar, acertou uma única corrida de duas corridas para o centro do campo. Teoscar Hernández seguiu com uma dobradinha de duas corridas que empatou o jogo no centro-esquerdo do campo, completando uma sequência estonteante que deixou a multidão atordoada.

“Você não pode dar a times como esse saídas extras”, disse Judge, que marcou seu primeiro home run na World Series na primeira entrada para dar ao New York uma rápida vantagem de 2 a 0. “Eles vão capitalizar, especialmente [with] seu um, dois, três no topo da ordem. Eles não erram.”

Cole precisou de 38 arremessos para sobreviver ao inning. Ele manteve o jogo empatado e se recuperou para lançar na sétima entrada. Ele saiu do jogo com um eliminado e com uma vantagem de uma corrida – o sacrifício de Giancarlo Stanton no sexto inning colocou os Yankees de volta ao topo – mas o quinto inning mudou o jogo.

“Não cuidamos bem da bola naquela entrada”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Contra uma grande equipa como esta, eles aproveitaram.”

Com pouca margem de erro, Tommy Kahnle entrou para lançar a oitava entrada. Ele rendeu uma vantagem inicial pelo lado esquerdo para Enrique Hernández e perdeu o comando a partir daí. Edman alcançou um single interno. Smith foi percorrido em quatro arremessos. Boone decidiu que isso era o suficiente e substituiu Kahnle por Luke Weaver, mais próximo.

“Eu decepcionei meu time”, disse Kahnle, com os olhos vermelhos de emoção.

O melhor apaziguador dos Yankees em outubro, Weaver rendeu uma mosca de sacrifício para Lux que empatou o jogo novamente e trouxe Ohtani com corredores nas escanteios. Weaver avançou no primeiro arremesso, fazendo com que Ohtani cometesse uma falta. Mas Austin Wells foi chamado pela interferência do receptor atrás da placa no swing, que carregou as bases para Betts. Ele entregou outra mosca de sacrifício para dar aos Dodgers a primeira vantagem. Era a única pista de que precisavam.

No final, os Yankees cometeram quase todos os erros na área. Houve o inexplicável acidente físico de Judge, o erro de arremesso de Volpe, o erro mental de Cole, a interferência do receptor de Wells e, finalmente, um empecilho de Weaver na nona entrada. O empecilho não afetou o placar, mas tipificou as falhas dos Yankees em uma noite em que foram expostos para o mundo ver.

“Capitalizando erros, provavelmente, e oportunidades”, disse Stanton quando questionado sobre qual ele acreditava ser a diferença na série.

Certamente foi a diferença nos dois jogos que encerraram a série. No jogo 1, a incapacidade de Gleyber Torres de acertar um arremesso do campo externo na dobradinha de Ohtani na oitava entrada permitiu que Ohtani avançasse para a terceira base. Ohtani então marcou em um sacrifício para empatar o placar. A corrida acabou forçando o jogo a entradas extras, onde Freeman, com os Dodgers perdendo um, golpeou um grand slam.

A derrota violenta marcou o início do buraco de 3 a 0 dos Yankees. Eles tiveram a chance na quarta-feira de continuar se recuperando dessa situação. Mas a quinta entrada mudou tudo. Após o jogo, depois que Alex Verdugo acertou uma bola curva de Walker Buehler para encerrar a temporada, os Yankees não abriram a sede do clube para a mídia por 45 minutos, um tempo tão incomum que Boone começou sua entrevista coletiva pedindo desculpas pelo atraso. .

O técnico explicou que os jogadores estavam “abrindo o coração” com “mensagens sinceras”. Ele ressaltou, como a equipe faz todo o mês de outubro, a proximidade deste clube. Ele disse que a derrota “vai doer para sempre”. Na sede do clube, os jogadores se despediram com tapinhas nas costas e abraços.

“Acho que ficar aquém na World Series vai ficar comigo até eu morrer, provavelmente”, disse Judge.

No final, o talento dos Yankees foi mais do que suficiente para vencer o AL East e reivindicar o primeiro lugar na liga. Venceu o Kansas City Royals e o Cleveland Guardians, clubes com uma fatia da folha de pagamento de US$ 300 milhões dos Yankees, em outubro. Mas os Dodgers, outro elenco caro repleto de estrelas e futuros membros do Hall da Fama, eram bons demais para que isso acontecesse novamente. Eles eram o melhor e mais sólido time de beisebol. A quinta entrada de quarta-feira mostrou isso.