Yankees nomeiam Carlos Rodón para iniciar o jogo 1 de ALCS vs.

NOVA YORK – O canhoto Carlos Rodón será titular na estreia do AL Championship Series pelo New York Yankees contra o Cleveland Guardians na noite de segunda-feira.

Rodón se recuperou para um recorde de 16-9 com um ERA de 3,96 em 172 entradas em 32 partidas em sua segunda temporada com o Yankees, depois de assinar um contrato de seis anos no valor de US$ 162 milhões. Ele foi 3-8 com um ERA de 6,85, o pior de sua carreira, em 14 partidas em uma temporada de 2023 que não começou até 7 de julho por causa de uma distensão no antebraço esquerdo e rigidez nas costas.

Rodón, 31, sofreu a derrota no jogo 2 da AL Division Series contra o Kansas City Royals na última segunda-feira.

Ele lançou uma bola fechada até desistir de um home run inicial para Salvador Perez, que gerou uma quarta entrada de quatro corridas. Tommy Pham, Garrett Hampson e Maikel Garcia adicionaram singles RBI em uma vitória por 4-2 que igualou a série melhor de cinco.

Ace Gerrit Cole começa o jogo 2 na terça-feira.