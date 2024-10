Yankees perdem o jogo 2 para Royals, mas ainda confiantes com ALDS empatado

NOVA IORQUE – A frustração não permeou o clube da casa no Yankee Stadium na noite de segunda-feira. Um monte de oportunidades desperdiçadas combinaram-se para desperdiçar a chance do New York Yankees de levar o Kansas City Royals a uma derrota na eliminação dos playoffs, mas a frustração não veio à tona na sala silenciosa. Não houve raiva. As emoções foram controladas.

Os favoritos Yankees, em vez disso, exalaram uma grande confiança após a derrota por 4-2 no jogo 2, um resultado que mudou a vantagem de jogar em casa para o Royals em uma série melhor de cinco da Divisão da Liga Americana empatada em um jogo cada, rumo ao Missouri para Jogo 3 na quarta-feira.

“Ainda parece o mesmo, que vamos vencer [the series]”, disse Jazz Chisholm Jr., terceira base dos Yankees. “Não sinto que ninguém se sinta diferente. Nós vamos lá e faremos nossas coisas ainda. Ainda não sentimos que nenhuma equipe seja melhor que nós. Perdemos muitas oportunidades esta noite, então eles tiveram sorte.”

Durante três entradas na segunda-feira, os Yankees jogaram como um clube superior.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Carlos Rodon, alimentando-se da turbulenta torcida da casa, acertou o lado no primeiro turno com 12 arremessos e uma bola elétrica rápida que atingiu 98 mph. Duas entradas depois, Giancarlo Stanton acertou um salto no buraco que o shortstop estrela do Royals, Bobby Witt Jr., não conseguiu colocar em campo de forma limpa com seu backhand para marcar Gleyber Torres da terceira base para a primeira corrida do jogo e incitar um rugido ensurdecedor.

Enquanto Rodón navegava – ele lançou apenas 39 arremessos em três entradas – o titular do Royals, Cole Ragans, que dominou seis entradas sem gols contra o Baltimore Orioles no AL Wild Card Series cinco dias antes, precisou de 70 arremessos para conseguir nove eliminações. O Yankee Stadium estava movimentado. Um golpe árduo parecia iminente. Isso nunca aconteceu.

Os Yankees não realizaram outra corrida até que Chisholm iniciou a nona entrada com um home run para revigorar brevemente o edifício. Eles venceram o Jogo 1 apesar de não terem lucrado com os corredores em posição de pontuação, mas não conseguiram superar a deficiência no Jogo 2, deixando oito corredores na base e fazendo 1 a 6 com os corredores em posição de pontuação. Nova York tem 3 de 19 com corredores em posição de pontuação na série.

“Eles estavam fazendo seus arremessos quando precisavam”, disse o defensor central do Yankees, Aaron Judge. “Temos alguns caras em posição de gol e eles se esforçaram e fizeram alguns arremessos difíceis contra nós. Mas tivemos que superar essas situações e abrir o jogo.”

Como no Jogo 1, a primeira rebatida de Judge no Jogo 2 veio depois que Torres e Juan Soto chegaram à base. E como no jogo 1, ele rebateu pela primeira de três eliminações consecutivas para acabar com a ameaça.

O suposto AL MVP, que entrou com 10 de 74 com 28 eliminações em 18 jogos da pós-temporada desde 2020, perdeu por pouco um home run para o campo direito em sua segunda rebatida, fez sua aparição na terceira placa e alcançou a base em um campo interno solteiro no oitavo. Ele terminou a terça-feira com 1 a 3, depois de fazer 0 a 4 com três eliminações e uma caminhada no jogo 1.

“Você nunca pode excluí-lo”, disse Soto. “Ele é o maior rebatedor de todos os tempos no momento. Ele está apenas fazendo o que quer. Lutou um pouco com a bola rápida hoje, mas sei que ele vai se recuperar.”

Os Royals não tiveram problemas nesse departamento durante uma quarta entrada de quatro corridas. O veterano apanhador Salvador Perez iniciou a explosão com um home run inicial contra Rodón, seu primeiro home run na pós-temporada em nove anos.

“Ainda parece o mesmo, que vamos vencer [the series]. Não sinto que ninguém se sinta diferente. Nós vamos lá e faremos nossas coisas ainda. Ainda não sentimos que nenhuma equipe seja melhor que nós. Perdemos muitas oportunidades esta noite, então eles tiveram sorte.” Terceira base dos Yankees, Jazz Chisholm Jr.

“Sempre que Sal acorda, você fica na ponta da cadeira”, disse Witt. “Você nunca sabe o que vai acontecer, então ele simplesmente se destacou, e é isso que jogadores assim fazem.”

A partir daí, os Royals usaram quatro singles e uma corrida de base inebriante para acrescentar mais três. Yuli Gurriel acertou uma única e conquistou a segunda base em um campo selvagem de Rodón. Dois rebatedores depois, Tommy Pham acertou um line drive para o centro do campo para marcar Gurriel, de 40 anos, da segunda base. Pham então passou para segundo e marcou no single de Garrett Hampson, que de repente expulsou Rodón do jogo.

Cada um dos quatro acertos de pontuação veio em controles deslizantes. Eles deixaram o Yankee Stadium em silêncio enquanto um grito de “Vamos lá, Royals” eclodia durante a vitória do Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium.

Os Yankees e Royals se encontrarão no estacionamento de Arrowhead na quarta-feira para o primeiro jogo da pós-temporada no Kauffman Stadium desde o jogo 2 da World Series de 2015.

O Royals jogará como anfitrião confiante sabendo que Witt – o suposto vice-campeão do AL MVP – está 0 em 10 na série, sua alardeada rotação inicial registrou apenas oito entradas em dois jogos e eles precisavam de apenas uma base extra acertou na terça-feira para obter a vantagem de jogar em casa. Os Yankees entrarão em campo convencidos de que são o melhor time que acabou de enfrentar algum infortúnio no jogo 2, esperando uma recuperação.

“Acho que essa tem sido uma marca registrada do nosso sucesso”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Especialmente depois de alguns momentos difíceis em que vencemos ou perdemos algo no final ou apenas um forte soco no estômago. Esses caras estão realmente confiantes e compreensíveis, e estaremos prontos para o Jogo 3.”