Yankees se recuperam tarde, seguram os Guardians para assumir a liderança do ALCS por 3-1

CLEVELAND – A única lição que Giancarlo Stanton tirou das últimas duas noites da American League Championship Series no Progressive Field – uma mistura caótica, emocionante e alucinante de teatro pós-temporada destilada em sua forma mais inebriante – é simples.

“Nenhuma pista é segura”, disse Stanton.

Duplicar o drama nauseante do Jogo 3 era aparentemente impossível. Mas o Jogo 4 de sexta-feira produziu outra corrida selvagem, embora com um resultado diferente.

Desta vez, o New York Yankees, 24 horas depois de uma derrota dolorosa, superou o Cleveland Guardians por 8-6 depois de desperdiçar uma vantagem de quatro corridas e derrotar os dois apaziguadores historicamente dominantes dos Guardians em outro clássico para fazer um 3- 1 série líder. Eles podem garantir sua primeira participação na World Series desde 2009 com uma vitória no sábado no jogo 5.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Não parece nada até terminarmos”, disse Stanton. “No que me diz respeito, não fizemos nada.”

Stanton desempenhou um papel de destaque no Jogo 3 como parte da dobradinha que surpreendeu Emmanuel Clase, o melhor atacante do beisebol, com duas eliminações na oitava entrada. Primeiro, Aaron Judge acertou um home run de duas corridas. Então Stanton deu o sinal verde. Foi a primeira vez que Clase desistiu de vários home runs em um jogo em sua carreira.

O desabafo, apesar de ter sido uma derrota, gerou confiança. Os Yankees viram que Clase não era invencível. Eles o derrubaram e acreditaram que poderiam derrubá-lo novamente.

“Isso vai lhe dar confiança de um a nove para o dia seguinte e para o dia seguinte”, disse o apanhador dos Yankees, Austin Wells, que rebateu o titular do Guardians, Gavin Williams, depois de não ter alcançado a base em suas 21 aparições anteriores. “Isso apenas mostra que ele pode ser derrotado e que não pode ser apenas um cara, podem ser vários.”

Na nona entrada de sexta-feira, com o jogo empatado em 6, essa garantia se traduziu em mais uma rodada de sucesso contra um homem que permitiu corridas em partidas consecutivas apenas uma vez em 74 partidas na temporada regular. O segundo knockdown começou com um single inicial de Anthony Rizzo. Anthony Volpe então alinhou um único campo central para avançar Jon Berti, correndo para Rizzo, para a terceira base.

Com Wells na base, Volpe roubou a segunda base para colocar dois corredores em posição de pontuação. Clase estava cambaleando novamente. Os Yankees precisavam desferir outro golpe. Veio através de um helicóptero a 44 mph do bastão de Alex Verdugo. O shortstop do Guardians, Brayan Rocchio, atraído para reduzir o potencial empate em casa, parecia ter decidido deixar Berti marcar para garantir a saída segura na primeira base, mas ele não colocou a bola em campo de qualquer maneira. Berti marcou e todos estavam seguros.

Quatro arremessos depois, Gleyber Torres depositou um single RBI no centro do campo para aumentar a vantagem dos Yankees e deixar a multidão lotada atordoada, imaginando o que aconteceu com o fechamento que foi tão bom por tanto tempo.

O último momento pós-temporada de Giancarlo Stanton deu aos Yankees uma vantagem de quatro corridas no jogo 4. Eles precisavam de cada corrida enquanto os Guardians – assim como fizeram no jogo 3 – respondiam novamente. David Maxwell/EPA

“Não estou perdendo minha confiança”, disse Clase em espanhol. “Vou dar o meu melhor. [But] é algo que me surpreende, o que está acontecendo.”

Depois de desistir de cinco corridas durante a temporada regular, Clase foi acusado de quatro nas últimas duas noites.

“Não ter medo, não ficar intimidado, apenas entrar lá com o plano certo”, disse Stanton. “Vai ser uma rebatida difícil, sabemos disso, mas este jogo é difícil e precisamos de corridas”.

Stanton não enfrentou Clase na quinta-feira. Em vez disso, ele resolveu o outro excelente braço bullpen dos Guardiões. Cade Smith, uma sensação novata destra, desistiu de um home run em 81 partidas, incluindo playoffs, em 2024. O número 2, apesar de algumas dificuldades, não parecia iminente na sexta entrada, não depois que Smith passou à frente de Stanton 0-2 com corredores na segunda e terceira base. Mas Stanton, como quinta-feira contra Clase, não sofreu a rebatida. Dois arremessos depois, ele lançou uma bola rápida de 94 mph a 404 pés para as arquibancadas além do muro alto no campo esquerdo.

Foi o 15º home run de Stanton nos playoffs da carreira, empatando com Judge e Babe Ruth em quarto lugar na história da pós-temporada dos Yankees. Ele acertou quatro deles nestes playoffs, alimentando o ataque dos Yankees quando eles mais precisavam.

“Ele fez isso de novo”, disse Boone. “Quero dizer, apenas chegar a dois golpes e chegar a um – parecia quase uma carta de aquecimento, talvez e tão suave quanto – simplesmente especial. Apenas travado, preparado. Sua preparação e sua habilidade de simplesmente travar e o foco é impressionante.”

O último momento de Stanton na pós-temporada deu aos Yankees uma vantagem de quatro corridas. Eles precisavam de cada corrida porque os Guardiões, como fizeram no Jogo 3, responderam novamente.

Na sexta-feira, eles marcaram uma sétima entrada de três corridas contra Jake Cousins ​​​​e Clay Holmes para chegar a uma corrida. A blitz foi impulsionada por duplas de Jose Ramirez e Josh Naylor contra Holmes, que tropeçou novamente depois de entregar o home run para David Fry no jogo 3.

“Não parece nada até terminarmos. No que me diz respeito, não fizemos nada.” Giancarlo Stanton sobre como é estar tão perto da World Series, a primeira dos Yankees desde 2009

Nesse ponto, Boone não tinha certeza de como usaria seu bullpen tributado para garantir os outs restantes. Ele entrou na noite firme ao não usar Luke Weaver, que havia arremessado nos três primeiros jogos da série e vacilou no jogo 3.

Assim, com um eliminado na sétima entrada, Boone deu a bola para Mark Leiter Jr., que foi adicionado ao elenco dos Yankees como substituto de lesão antes do jogo e não arremessava desde 29 de setembro.

Leiter entregou, fazendo com que Jhonkensy Noel, outra estrela do Jogo 3 do Cleveland, voasse para o lado esquerdo do campo antes de eliminar André Giménez para extinguir a ameaça.

“Booney ficava me dizendo: ‘Esteja pronto para qualquer coisa’, e havia uma chance de eu ser usado para conseguir grandes resultados”, disse Leiter.

A oitava entrada, no entanto, começou com uma dobradinha de Bo Naylor, que avançou para a terceira base no campo de Brayan Rocchio antes de marcar em outra jogada complicada. Fry atingiu um squibber de 40,3 mph à esquerda de Leiter. Leither tentou pegar a bola na corrida, mas chutou. A bola quicou antes que Leiter a acertasse com a mão nua e a lançasse para Rizzo na primeira base. O flip venceu Fry, mas algemou Rizzo e não o pegou, permitindo que Rocchio marcasse o empate.

Meio turno depois, os Yankees realizaram o que parecia quase impossível em outubro. A armadura de Clase foi amassada no ALDS contra o Detroit Tigers quando ele desistiu de um home run de três corridas para Kerry Carpenter na nona entrada do Jogo 2 e rendeu outra corrida no Jogo 4, três dias depois.

Mas quatro corridas em seis rebatidas em duas noites? Em casa? O que os Yankees fizeram contra o Clase é outro nível. E o que eles fizeram na sexta-feira os deixou a uma vitória de sua primeira viagem à World Series em 15 anos.

“É uma onda”, disse Stanton. “É uma montanha-russa.”