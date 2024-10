Yankees substituirá o lesionado Ian Hamilton por Mark Leiter Jr.

CLEVELAND – O New York Yankees não perdeu apenas um jogo selvagem 3 para o Cleveland Guardians na quinta-feira. Eles também perderam um de seus substitutos no restante da pós-temporada.

Ian Hamilton, que saiu do jogo de quinta-feira com uma lesão na panturrilha esquerda, foi retirado do elenco do time antes do jogo 4, na sexta-feira. Mark Leiter Jr., outro apaziguador destro, assumiu o lugar de Hamilton.

A Liga Principal de Beisebol aprovou a substituição depois que um médico independente revisou as informações médicas de Hamilton; as equipes só podem fazer alterações na escalação durante uma série de pós-temporada se um jogador estiver lesionado. Por regra, Hamilton não é elegível para jogar na World Series caso os Yankees avancem.

Hamilton, de 29 anos, sofreu uma lesão na panturrilha ao correr para cobrir a primeira base e ser eliminado na sexta entrada. Ele então saiu depois de enfrentar apenas dois rebatedores. O veterano apareceu em dois jogos da pós-temporada pelos Yankees depois de registrar um ERA de 3,82 em 35 jogos durante a temporada regular. Ele passou quase três meses na lista de lesionados com uma distensão na lateral direita.

Os Yankees adquiriram Leiter do Chicago Cubs no prazo final da negociação por sua habilidade de elite em gerar rebatidas e erros. Mas Leiter teve dificuldades em Nova York, postando um ERA de 4,98 em 21 partidas. Ele ainda não jogou na pós-temporada em seus cinco anos de carreira na liga principal.