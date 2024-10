YouTuber Jack Doherty bate uma McLaren de US$ 2 milhões durante as filmagens e quase mata seu amigo

Flâmulas tornaram-se algumas das figuras mais influentes da sociedade atual. Alguns acumulam milhões de seguidores graças ao seu conteúdo, o que significa que tudo o que publicam ou fazem rapidamente se espalha por diversas plataformas de redes sociais, tornando-o acessível a um público global.

Por isso, muitas pessoas acreditam que os streamers devem ser cautelosos com suas ações e dar o exemplo, já que uma parcela significativa do seu público é formada por jovens ou até mesmo crianças.

Embora todos sejam livres para agir como bem entenderem, é importante lembrar que esses indivíduos são figuras públicas que podem servir de modelo para alguns e, portanto, devem exercer um certo nível de cautela.

Infelizmente, é cada vez mais comum ver streamers ou influenciadores envolvidos em comportamentos questionáveis ​​e irresponsáveis. Muitos foram vistos consumindo drogas ao vivo ou participando de outras atividades imprudentes, o que atraiu críticas do público.

No entanto, isso não parece incomodá-los muito, pois continuam a gerar receitas com esse tipo de conteúdo.

Streamer quase mata seu cinegrafista

O último incidente envolve um streamer americano, Jack Doherty. Ele estava transmitindo ao vivo enquanto dirigia sua luxuosa McLaren na estrada.

Durante a transmissão, os telespectadores puderam vê-lo usando o celular ao volante, um ato altamente perigoso, principalmente porque era um dia chuvoso e com más condições de direção.

JACK DOHERTY

Infelizmente, esses sinais de alerta se materializaram quando o streamer perdeu repentinamente o controle do veículo e bateu. Felizmente, ele e seu cinegrafista conseguiram escapar do veículo, embora o cinegrafista tenha ficado ferido e com o rosto coberto de sangue.

A transmissão ao vivo continuou sem interrupção, mostrando destroços espalhados pela estrada e na frente do McLaren completamente destruído.

O que poderia ter sido um acidente trágico, felizmente, não resultou em consequências piores. No entanto, o comportamento imprudente do streamer não ficou impune, já que ele foi banido da plataforma Kick (que é conhecida por ser relativamente tolerante com seu conteúdo) como penalidade por suas ações perigosas.

Mais tarde, atualizações em suas outras contas de mídia social revelaram que ele e seu cinegrafista foram ao hospital e estão bem de saúde.