Zachery Ty Bryan diz aos policiais que nunca parou de beber no vídeo de prisão por dirigir alcoolizado

Zachery Ty Bryan foi preso … com policiais registrando a ex-estrela de “Home Improvement” com DUI e dirigindo sem carteira – e toda a interação foi capturada pelas câmeras da polícia.



De acordo com os documentos de prisão, a ex-estrela infantil foi abordada pela polícia de Oklahoma aproximadamente às 6h47 da manhã de sexta-feira … quando os policiais dizem que fizeram contato com Bryan, que estava dormindo profundamente no banco de trás.

Os policiais dizem que falaram brevemente com Bryan antes de deixá-lo em paz… mas depois o viram dirigindo. Nesse momento, os policiais dizem que fizeram uma parada no trânsito, parando-o no acostamento da estrada, onde ele disse ao policial que estava embriagado.

Confira a filmagem, obtida pelo TMZ, em que os policiais perguntam a Zachery quando ele parou de beber na noite anterior… e você pode ouvi-lo na fita dizendo claramente que acha que nunca parou de beber.

Os policiais então o removem do carro e realizam testes de sobriedade em campo… que dizem no relatório que ZTB bombardeou – e também foi capturado na câmera do painel.

Os policiais dizem que perguntaram a Bryan onde estava sua sobriedade em uma escala de 0 a 10… e dizem que Zachery respondeu que ele estava em cinco – momento em que os policiais o prenderam. O relatório diz que Zachery recusou o bafômetro no local.

Bryan foi preso na prisão do condado de Custer logo depois das 8h30 da manhã de sexta-feira.

Esta está longe de ser a primeira vez que Zachery foi preso. O ator de “Home Improvement” tem várias prisões por DUI em seu registro.