Zack Steffen ‘orgulhoso’ do retorno da USMNT após derrota na Copa do Mundo de 2022

AUSTIN, Texas – Zack Steffen se lembra do telefonema, aquele que ele considera o momento mais difícil de sua carreira.

Foi o técnico Gregg Berhalter, no final de 2022, que disse ao goleiro que ele não fazia parte da escalação dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, embora alguns o considerassem a escolha número 1 sobre Matt Turner.

Surpreendentemente, Steffen, de 29 anos, foi chamado de volta à seleção nacional para a primeira escalação de Mauricio Pochettino como sucessor de Berhalter antes dos amistosos contra o Panamá, no sábado, em Austin, e contra o México, três dias depois, em Guadalajara.

“Este é um momento de muito orgulho”, disse Steffen esta semana no campo de treinamento da equipe. “E esse era um grande objetivo meu, voltar à mistura. É ótimo estar de volta.

“Os treinadores confiam em mim. Eles estão me vendo. Eles acreditam em mim. E vestindo a camisa dos EUA novamente, você está trabalhando por algo maior do que você mesmo”, disse ele.

Steffen, que tem 29 partidas internacionais, parecia uma chave para a Copa do Mundo de 2022. Ele havia sido titular em seis eliminatórias e era visto como o goleiro titular de Berhalter, que treinou Columbus quando Steffen era o goleiro do ano da MLS em 2018.

A saída de Steffen da equipe em 2022 talvez tenha começado meses antes do terrível telefonema de Berhalter.

Depois de três temporadas sob contrato com o Manchester City, tendo feito apenas duas partidas em jogos da Premier League, ele ainda era o número 1 dos EUA quando faltou ao campo de treinamento da seleção nacional e a quatro jogos de preparação para a Copa do Mundo em junho de 2022.

Steffen disse que a pausa era necessária porque “eu estava com dificuldades mentais, não estava em uma boa situação na minha vida. Estava com dificuldades na Inglaterra”.

Lutas que começaram com os confinamentos pandémicos e continuaram durante anos.

“Depois de uma temporada longa e cansativa no City, eu precisava de um recomeço com minha família. Não achei que estivesse com a mente certa”, disse Steffen. “Decidi desistir. Já era tarde, cerca de uma semana antes. Não era um bom momento, mas era algo que eu precisava fazer.”

Zack Stteffen pode fazer sua primeira aparição na USMNT desde 2022. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

No outono, Steffen também sofreu um problema no joelho no início da temporada do clube, quando foi emprestado ao Middlesborough, da segunda divisão.

Berhalter escolheu Turner, Ethan Horvath e Sean Johnson para sua escalação, e Turner jogou todas as quatro partidas no Catar. Steffen disse que não sabe se a decisão de deixá-lo fora da seleção para a Copa do Mundo foi uma questão de desempenho ou se a falta ao campo de treinamento prejudicou seu relacionamento com Berhalter.

“Isso é algo que você precisa perguntar a Gregg. Acho que estava começando a entrar no meu ritmo”, disse Steffen.

Berhalter foi demitido em julho após eliminação precoce da Copa América. E Steffen está de volta.

“Ele se encaixa no time da mesma forma que antes. É uma oportunidade para tentar novamente provar seu valor e voltar ao time”, disse o zagueiro Antonee Robinson, companheiro de seleção dos EUA e rival do Fulham na Premier League.

“Feliz por tê-lo”, disse Robinson. “Parece que ele está gostando do futebol novamente e está em uma posição muito melhor do que antes.”

Steffen concorda com essa avaliação.

“Com certeza. Sou casado, tenho uma filha linda, acabei de comprar uma casa e tenho alguma estabilidade, então sim”, disse Steffen.

Steffen retornou à Major League Soccer em janeiro com um contrato de três anos com o Colorado e foi titular em todas as 31 partidas. Ele não joga pela seleção nacional desde as eliminatórias finais em março de 2022, embora tenha estado no banco de reservas em partidas da Liga das Nações da Concacaf um ano depois.

Os EUA se classificam automaticamente para a Copa do Mundo de 2026 como co-anfitriões com México e Canadá. A missão de Pochettino é levar os EUA a um torneio no qual não chega às quartas de final desde 2002 e às semifinais desde 1930.

“Ele merecia a oportunidade de estar conosco”, disse Pochettino sobre Steffen. “É uma boa oportunidade para vê-lo e analisar.”