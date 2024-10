Zayn Malik adia turnê por causa da morte de Liam Payne

Zayn Malik ainda está se recuperando Liam Payne a morte de … anunciando momentos atrás que está adiando sua turnê “Stairway to the Sky” após a “perda dolorosa” desta semana.

O cantor e compositor postou uma pequena mensagem em sua história no Instagram… dizendo aos fãs que ele precisa adiar a parte norte-americana de sua turnê – e está remarcando para janeiro.

ZM diz que planeja postar as datas atualizadas nos próximos dias… e está agradecendo aos fãs por sua compaixão e compreensão durante esse período.

Vale a pena notar… Zayn apenas menciona as datas da turnê nos EUA – não as do Reino Unido que ocorrerão em meados de novembro. Não está claro se ele planeja se apresentar nessas datas.