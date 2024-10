Zubimendi: Não se arrepende de ter rejeitado a transferência para o Liverpool

Martin Zubimendi fez parte da seleção espanhola que venceu a Euro 2024 neste verão. Etsuo Hara/Getty Images

O meio-campista da Real Sociedad e da Espanha, Martín Zubimendi, disse que não se arrepende de sua decisão de recusar uma transferência para o Liverpool no verão.

O jogador de 25 anos foi a principal escolha do Liverpool no meio-campo defensivo, mas apesar da longa perseguição, Zubimendi optou por permanecer no clube onde passou toda a sua carreira.

La Real teve um início difícil na LaLiga nesta temporada, com apenas duas vitórias nos primeiros oito jogos. No entanto, a sua forma indiferente não fez com que Zubimendi questionasse a sua decisão de permanecer no clube.

“Claro que não me arrependo, não posso pensar assim depois de quatro ou cinco jogos no início da temporada. Tomei a minha decisão por dentro, pensei que era o melhor a fazer, os resultados não’ Isso não me afeta. Vejo potencial nesta equipe, basta nos ver treinar. Estou animado para fazer uma boa temporada”, disse ele.

“No final, como em toda janela de transferência, as coisas sempre surgem. Neste verão foi a minha vez. São coisas que acontecem e é preciso lidar com elas da melhor maneira possível.

“É verdade que fiquei um pouco incomodado com tudo, principalmente com o barulho, mas no final me isolei e tomei a decisão que achei mais acertada”.

O perfil de Zubimendi melhorou durante o verão, após suas façanhas pela Espanha na Euro 2024. Na final contra a Inglaterra, ele substituiu o lesionado Rodri no intervalo e brilhou no papel de meio-campo enquanto a Espanha vencia por 2 -1.

A maneira como Zubimendi preencheu perfeitamente o buraco em forma de Rodri fez com que ele fosse apontado como um alvo do Manchester City na janela de transferências de janeiro, após a lesão de seu compatriota no mês passado. No entanto, o médio da Real Sociedad rapidamente encerrou essas reportagens e reiterou o seu desejo de permanecer em San Sebastián.

“Todos vocês podem ficar tranquilos no inverno”, disse ele. “Minha filosofia é fazer a cada momento o que vem de dentro. Até agora, as coisas têm corrido bem para mim.

“É verdade que havia muito barulho [in the transfer window]. Passei por momentos desconfortáveis. O melhor para mim foi ficar aqui e estou feliz e em paz”.

Enquanto isso, Mikel Merino, ex-parceiro de meio-campo de Zubimendi na Real Sociedad, fez sua estreia pelo Arsenal na vitória por 2 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na terça-feira, após sua transferência para o norte de Londres de La Real no verão.

O clube basco recebe o Anderlecht pela Liga Europa na quinta-feira.