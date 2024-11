100 anos de Arapiraca

Cidade de Arapiraca completa 100 anos nesta quarta. Foto: Prefeitura de Arapiraca

Nesta quarta-feira (30), Arapiraca celebra o seu centenário. São 100 anos de emancipação política, de história e desenvolvimento. As festividades terão início às 7h30 com o hasteamento das bandeiras na Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho, seguido de missa em Ação de Graças, às 8h. O desfile cívico-militar está marcado para as 16h, saindo da Rua Expedicionários Brasileiros, no centro da cidade, com destino à Rua Estudante José de Oliveira Leite, também na região central de Arapiraca. A temática deste ano, conforme a Secretaria Municipal de Educação do município, será “Arapiraca: 100 anos e ainda muita história pra contar”. Serão 26 instituições participantes.

Fundada oficialmente em 1924, Arapiraca conquistou seu espaço como uma das cidades mais importantes do Estado, sendo conhecida não só pela produção de fumo, que lhe valeu o título de “Capital do Fumo”, mas também pela sua forte capacidade de inovação e crescimento. Ao longo do último século, Arapiraca passou de um pequeno povoado rural para uma cidade que se destaca por sua diversidade econômica e cultural. A agricultura, que inicialmente dependia quase exclusivamente da plantação de fumo, expandiu-se para outras culturas, além de integrar o setor de serviços e o comércio. Hoje, a cidade é um dos polos econômicos mais dinâmicos de Alagoas, atraindo empresas e investimentos em diversas áreas, o que tem impulsionado o desenvolvimento da região. Esse crescimento econômico foi acompanhado por um desenvolvimento urbano significativo. Arapiraca conta atualmente com modernos centros comerciais, hospitais de referência, instituições de ensino superior e infraestrutura que a colocam em posição de destaque entre as cidades do Nordeste.

O Governador Paulo Dantas salientou a parceria que tem com a prefeitura do município, com medidas que impactam a vida do povo arapiraquense. Entre elas, estão a duplicação de rodovias, o fortalecimento de setores como a agricultura, piscicultura e pecuária, bem como a atração de novas empresas e investimento em educação com a ampliação de escolas em tempo integral. Ele citou, ainda, o início das obras do Hospital Metropolitano do Agreste e os programas ‘Mais Água Alagoas’ e ‘Alagoas Sem Fome’, que garantem água e alimento para milhares de famílias da região.

“Nos 100 anos de Arapiraca, a Capital do Agreste, celebramos não apenas uma cidade, mas um símbolo de cultura, trabalho e fé. É impossível não se encantar pela história dessa terra, pelo talento e pela força de sua gente, que transformaram Arapiraca em um dos maiores centros culturais e econômicos do Nordeste. E a melhor forma de celebrar esse centenário é, sem dúvida, investindo no futuro de Arapiraca. Celebrar Arapiraca é garantir que ela continue crescendo e oferecendo qualidade de vida para todos”, disse ele.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, elogiou o povo de Arapiraca, reconhecendo-os como exemplos de virtude, empenho, destemor e união, sempre em prol da construção de um futuro próspero e de sucesso. Ele acrescentou que as pessoas são trabalhadoras e altivas. O deputado afirmou que Arapiraca é um dos vetores do desenvolvimento alagoano e nordestino, com contribuição fundamental em diversas áreas.

“A cidade de Arapiraca tem uma importância ímpar na vida de Alagoas. Tem contribuição fundamental para a economia, a cultura, a história e o crescimento de todo o Agreste e de toda a região. Para mim, como homem público, como parlamentar, como Presidente da Câmara dos Deputados e, sobretudo, como cidadão de Alagoas que ama nosso Estado, é uma honra ser parceiro desta cidade e de seu povo. Arapiraca e os arapiraquenses merecem mais do que parabéns. Merecem ser reconhecidos como exemplos de virtude, empenho, destemor e união”, celebrou.