A apicultor famosa do TikTok, Erika Thompson, finaliza secretamente o divórcio

O apicultor favorito do TikTok, Érika Thompson encerrou secretamente seu divórcio – e a notícia só veio à tona depois que os fãs começaram a comentar sobre seu silêncio de meses no rádio.

Os TikToks cheios de abelhas de Erika têm como objetivo salvar a colmeia, então seu ex, Andrew, nunca fez parte da cena online – fazendo com que o divórcio passasse despercebido até que seus fãs perceberam que ela ficou desaparecida por três meses no início deste ano.