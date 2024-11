A estrela do exército QB Bryson Daily perderá o jogo contra a Força Aérea

WEST POINT, NY – O quarterback estrela do Exército, Bryson Daily, perderá o jogo de sábado contra a Força Aérea devido a uma lesão/doença não revelada, disseram oficiais do Exército à ESPN.

Daily lidera o país com 19 touchdowns corridos e lidera todos os quarterbacks da FBS com 909 jardas corridas. Ele não pôde treinar esta semana. Os 21º Black Knights se despediram no fim de semana passado, depois de derrotar a Carolina do Leste por 45 a 28 em 19 de outubro, vencendo seu sétimo jogo consecutivo nesta temporada.

Na vitória sobre o ECU, Daily carregou a bola 31 vezes para 171 jardas, o recorde de sua carreira, e foi responsável por seis touchdowns, cinco corridas e um passe. O veterano de 6 pés e 221 libras já estabeleceu recordes do Exército em uma única temporada para touchdowns responsáveis ​​​​por (26) e touchdowns corridos (19) em sete jogos.

Com o Daily fora dos gramados, o júnior Dewayne Coleman ocupará o lugar de zagueiro e fará seu primeiro início de carreira. Daily, um dos quatro capitães de equipe, foi o quarterback titular do Exército nas últimas duas temporadas e a principal engrenagem no ataque dos Black Knights que eclipsou 400 jardas de ataque total em todos os sete jogos desta temporada.

O Exército (7-0, 6-0) viaja para o norte do Texas na próxima semana para uma competição AAC. Eles têm uma semana de folga no dia 16 de novembro e depois enfrentam o Notre Dame no dia 23 de novembro, no Yankee Stadium.

Não há um cronograma neste momento sobre quanto tempo o Daily pode ficar fora da escalação, mas os oficiais do Exército não acham que seja um revés no final da temporada.

O Exército, que teve seu melhor início em quase 30 anos, será um dos principais candidatos à vaga do Grupo dos 5 no College Football Playoff se os Black Knights conseguirem vencer o campeonato da American Athletic Conference.