A investigação interna de MrBeast descobre que as alegações de aliciamento são infundadas

A investigação interna De MrBeast encomendado após seu co-apresentador de longa data Abra Kris Tyson foi atingido por sérias alegações de aliciamento e não encontrou evidências de tais alegações… mas a investigação revelou alguns casos isolados de assédio e má conduta no local de trabalho.

MrBeast contrata Alex Spiro do escritório de advocacia Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan para investigar sua empresa em julho, após alegações de má conduta sexual… e, depois de analisar milhões de documentos e realizar entrevistas com funcionários atuais e ex-funcionários, o escritório concluiu que as alegações de pedofilia, aliciamento, e a pornografia infantil envolvendo funcionários da empresa e menores eram infundadas.