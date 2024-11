A reconstrução do USWNT de Emma Hayes está apenas começando

Se houvesse alguma dúvida sobre o quanto a escalação mais recente da seleção feminina dos Estados Unidos se desviou da norma histórica de consistência, a escalação titular da vitória de quarta-feira por 3 a 0 sobre a Argentina forneceu a confirmação.

A técnica principal do USWNT, Emma Hayes, cumpriu suas promessas de rotação de jogadores e distribuiu as primeiras internacionalizações, fazendo 10 alterações no XI que derrotou a Islândia por 3 a 1 três dias antes e iniciando três jogadores em seu primeiro jogo internacional sênior. O USWNT não tinha visto três jogadores estrearem como titulares desde que colocou em campo um time inexperiente em 2001, durante a pré-temporada do agora extinto WUSA.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Sete jogadores fizeram sua estreia no USWNT nos três jogos da semana passada, o que não acontecia há oito anos. A lista de feitos raros continuou ao longo da semana para o USWNT, incluindo a atacante Emma Sears marcando um gol e uma assistência em sua estreia, o que não acontecia há 10 anos.

A semana passada foi inequivocamente o início de uma nova era para o USWNT. A mensagem foi reiterada nesta jornada de vitória dos campeões olímpicos de 2024 e foi reforçada por cada ação em campo contra uma disciplinada seleção da Islândia e uma sitiada seleção argentina. Nada era garantido e – para recitar um refrão comum de jogadores e treinadores durante a semana – todos estavam lá por um motivo.

Hayes nunca teve medo de desafiar a sabedoria convencional e experimentar como técnica do Chelsea nos últimos 12 anos, e seu pensamento inovador é o motivo pelo qual o US Soccer a procurou para se tornar a nova técnica do USWNT. A mudança era necessária após o colapso histórico do USWNT na Copa do Mundo de 2023, nas oitavas de final.

A federação foi imediatamente recompensada com a quinta medalha de ouro olímpica em agosto, e Hayes com o primeiro prêmio Ballon d’Or de Treinador do Ano no início desta semana.

Esta janela internacional foi como uma lua de mel atrasada para a era Hayes do USWNT. Ela foi lançada em apostas altas em um cronograma aparentemente impossível quando treinou seu primeiro jogo no USWNT em 1º de junho, menos de dois meses antes das Olimpíadas. Hayes não conseguiu testar totalmente os jogadores e os conceitos táticos da maneira que faria com mais tempo de antecedência.

Com uma medalha de ouro olímpica em mãos, porém, o final de outubro foi um momento raro para um prestigiado programa do USWNT. Foi a celebração de outro troféu, mas também o início de um processo de reconstrução muito público e potencialmente drástico a partir do zero. Nada nem ninguém, independentemente do seu papel nas Olimpíadas recentes ou historicamente no USWNT, tem garantia de qualquer coisa no futuro.

jogar 0:48 Recapitulação do jogo Estados Unidos x Argentina Confira a história por trás da vitória convincente do USWNT por 3 a 0 sobre a Argentina.

E por mais fácil que seja para muitos treinadores dizer, Hayes já mostrou que seguirá em frente. Ela deixou o lendário atacante Alex Morgan em casa para as Olimpíadas; ela contratou a meio-campista criativa Rose Lavelle para a disputa pela medalha de ouro olímpica em favor de uma abordagem tática diferente. Este mês, Hayes deu as primeiras internacionalizações a jogadores que nunca tinham participado num estágio da selecção nacional juvenil, mais uma implicação de que os currículos não importam.

Esta janela de três jogos para o USWNT deu a Hayes uma visão de quase tudo. Houve o bloco baixo da Argentina, que uma escalação muito menos experiente do USWNT lidou muito melhor na quarta-feira do que a equipe que empatou sem gols contra a Costa Rica na partida de despedida das Olimpíadas de julho. Esse foi um progresso sutil. Os americanos até ficaram atrás pela primeira vez sob o comando de Hayes, em um primeiro tempo agitado da revanche contra a Islândia. Foi um momento que Hayes apreciou e, ao mudar para um agressivo 3-5-2 no segundo tempo, sua equipe respondeu com impressionantes 45 minutos.

O circuito de três jogos começou com Alyssa Thompson, de 19 anos, marcando o primeiro gol na vitória por 3 a 1 sobre a Islândia. Foi seu primeiro gol internacional em seu primeiro jogo pelo USWNT em quase um ano. A defensora Naomi Girma marcou seus dois primeiros gols internacionais na quarta-feira e desempenhou um papel importante na terceira contagem do USWNT (um gol contra) para continuar o clima de comemoração de toda a semana. Como disse Girma após a partida, o USWNT conseguiu “tudo o que poderíamos esperar para esta janela”.

Quem foi o melhor jogador de 2024? Vote agora! Escolha a melhor jogadora de futebol feminino de 2024 em nossa enquete de fãs do ESPN FC Women’s Rank. Em seguida, sintonize ESPN.com no dia 13 de novembro para ver quem ganha. Vote agora!

Agora, os americanos voltam suas atenções para tarefas muito mais difíceis em um mês: jogos fora de casa contra Inglaterra e Holanda, os dois últimos campeões europeus. Hayes voltou a dizer na quarta-feira que trará um elenco mais experiente para essas partidas, mas a experimentação continuará em janeiro, quando o USWNT retomar seu tradicional campo de treinamento no sul da Califórnia, além de um campo de identificação para jovens jogadores que funcionará simultaneamente com o acampamento sênior.

No início da primavera, quando chegar a Copa SheBelieves anual, Hayes espera ter identificado o núcleo do time que desenvolverá nos mais de dois anos antes da próxima Copa do Mundo.

“Sei perfeitamente que os desafios que temos pela frente não serão simples”, disse Hayes. “Mas eu absolutamente quero desenvolver um grupo de jogadores maior, e demonstramos ao longo de três jogos o uso de 26 jogadores, muitos estreantes, muitos com menos experiência, começando a construir esse quadro. .”

No momento, tudo o que Hayes e sua equipe fazem é voltado para a Copa do Mundo de 2027. Hayes respondeu a quase todas as perguntas gerais ao longo da semana, referindo-se à sua estratégia para 2027-28, que ela diz ainda estar sendo finalizada e será apresentada internamente em janeiro. Como evoluirá o estilo de jogo do USWNT? O que pode ser melhorado para ficar à frente do resto do mundo? Volte em janeiro, foi a resposta de Hayes todas as vezes.

A semana passada foi para ver jogadores novos e antigos de perto – e vários deles ficaram impressionados. Thompson marcou na partida de abertura antes de impressionar como lateral na revanche contra a Islândia. Sears, que nunca foi convocada para a seleção juvenil, teve sua estreia “surreal”. Até Jaedyn Shaw, que não jogou um minuto nas Olimpíadas devido a uma lesão, lembrou ao mundo por que ela poderia ser a resposta de longo prazo como a 9ª ou a 10ª.

Para os jogadores, mídia e fãs, Emma Hayes não deixou dúvidas; esta semana marca inequivocamente uma nova era para o USWNT. Brad Smith/Fotos ISI/USSF/Getty Images

Realisticamente, nem todos ficarão para a Copa do Mundo de 2027 e talvez nem mesmo para o acampamento de janeiro. Existem muitos exemplos históricos de jogadores que somaram apenas uma ou algumas internacionalizações, mesmo entre aqueles que tiveram golos históricos de estreia. Não há espaço para todos; o conjunto de talentos do USWNT é indiscutivelmente o mais vasto do mundo – e Hayes ainda quer mais.

Ampliar o leque de jogadores com uma maior diversidade de jogadores levará a mais versatilidade tática, disse Hayes na semana passada. Seu objetivo é fornecer um roteiro de curto prazo para vencer a Copa do Mundo de 2027 – que marcaria um quinto título histórico para os americanos – e um plano de longo prazo para revolucionar e preparar o estilo tático e a metodologia de desenvolvimento de jogadores do programa para o futuro.

“Meu objetivo é unir as coisas”, disse Hayes ao discutir seu desejo de preencher a lacuna entre os níveis Sub-20 e sênior – um salto que ela diz ser muito grande. Ela planeja realizar mais programas Sub-23 para mitigar essa preocupação.

Hayes fala claramente sobre suas expectativas em relação aos jogadores, incluindo seu desejo de uma melhor tomada de decisão no terço final e melhor execução em lances de bola parada. Ela recebeu isso na quarta-feira, embora de uma fonte improvável em Girma. Hayes é detalhada em suas explicações táticas, por exemplo, por que ela gosta de jogar com Lavelle em um papel mais profundo no 8º lugar, como fez durante esta janela internacional, mas Hayes é igualmente cautelosa em relação às suas observações para evitar mostrar sua mão a futuros oponentes.

“Ainda não acredito que estejamos gerando tanto xG [expected goals] como acho que podemos”, disse Hayes após a vitória de quarta-feira por 3 a 0. “Ainda estamos um pouco limitados com isso, mas acho que isso virá com um pouco mais de tempo. A equipe conhece as lacunas que quero preencher e acho que estamos fazendo isso marcando vários [goals] em mais jogos, o que é uma expectativa minha.”

Ninguém deve dar muita importância ao desempenho da equipe ou de qualquer jogador individual nos últimos três jogos, dadas as circunstâncias. Houve grande rotação devido aos playoffs da NWSL e, embora a Islândia fosse organizada e relativamente perigosa na transição, a Argentina ofereceu pouco no ataque e teve dificuldades defensivas.

Ainda assim, a semana passada ofereceu vislumbres do futuro do USWNT – e de quem poderia acompanhar a jornada.