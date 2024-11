Alex Pereira x Magomed Ankalaev não é opção para a nova luta principal do UFC 310

Alex Pereira não vai salvar outro pay-per-view do UFC em cima da hora.

“Poatan” fez o mundo do MMA se perguntar se ele iria se apresentar e ser a atração principal do UFC 310 em 7 de dezembro, depois que o campeão meio-médio Belal Muhammad desistiu de uma luta no evento principal com Shavkat Rakhmonov. O campeão meio-pesado pareceu provocar outra reviravolta rápida após postar um emoji de telefone nas redes sociais em reação à notícia de Muhammad, mas o MMA Fighting apurou que a luta não está sendo discutida para o card.

“Poatan” lutou três vezes em 2024, defendendo o título com nocautes sobre Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. – dois deles em cima da hora – e competir com pouco mais de um mês de antecedência mais uma vez foi descartado.

O confronto Alexandre Pantoja x Kai Asakura pelo título peso mosca do UFC, e originalmente co-luta principal do UFC 310, continua sendo a luta principal do line-up no momento.

Ainda é cedo para saber quando Pereira defenderá o título em seguida. No entanto, com o primeiro card pay-per-view do UFC de 2025 agendado para 18 de janeiro, é improvável que Poatan possa fazer parte desse show numerado. O UFC 312, próximo pay-per-view no dia 8 de fevereiro, pode ser uma opção. Esse evento acontece em Sydney, Austrália.

Ankalaev se solidificou como o próximo homem a disputar o campeonato até 205 libras e se ofereceu para enfrentar Pereira já no dia 7 de dezembro. O lutador russo está atualmente em uma seqüência de 13 lutas invencíveis, com um trio de vitórias contra lutadores brasileiros. Ankalaev venceu duas vezes em 2024, parando Johnny Walker antes de ganhar uma decisão sobre Aleksandar Rakic.