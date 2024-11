Alexa Bliss Imposter engana homem idoso em US $ 1 milhão

Superestrela da WWE Alexa Felicidade‘ A imagem foi usada em um golpe lucrativo … com um homem de 79 anos drenando suas economias para a aposentadoria e parte do fundo da faculdade de sua neta depois que ele foi levado a acreditar que desenvolveu um relacionamento romântico com o lutador online.

A história chocante foi contada em um New York Times artigo desta semana… quando um homem chamado Chris Mancinelli revelou seu pai, Alfredoestava convencido de que estava interagindo com a verdadeira Bliss, de 33 anos.

Mancinelli explicou que Alfred tinha um histórico de lidar com golpistas… pois ele “abriu seu coração” para eles, permitindo que ele fosse manipulado com histórias tristes.

Mancinelli disse que a maneira como seu pai lidava com falsificações piorou durante a pandemia… e em 2021, seu pecúlio de US$ 900 mil foi reduzido para US$ 128 mil, e ele acredita que a maior parte disso foi para um impostor do Bliss.

De acordo com o relatório, as conversas de Alfred com “Alexa” incluíram alegações de Vince McMahon humilhando-a após recusar seus avanços… e internações por menstruação.

Embora o impostor nunca tenha se comunicado por áudio ou vídeo, “Alexa” pediu a Alfred que ajudasse a pagar as despesas, e ele atendeu.

Mancinelli disse que tentou intervir antes que as economias de Alfred chegassem a zero, transferindo seus últimos US$ 100 mil para outra conta… o que resultou em uma ação judicial. Ele finalmente devolveu o dinheiro… e um mês depois, as economias restantes de Alfred haviam desaparecido.

Mancinelli acredita que se Alfred não tivesse falecido após uma cirurgia no pescoço após uma queda, ele teria continuado a encontrar uma maneira de ajudar o falso Bliss.