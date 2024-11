Alexandre Pantoja reage ao arranhão de Belal Muhammad no UFC 310 e defende o evento principal

O campeão do UFC Alexandre Pantoja acredita que sua próxima defesa de título contra Kai Asakura resultaria na vaga da luta principal do UFC 310.

Pantoja e Asakura estão prontos para uma luta pelo título no evento pay-per-view de fim de ano do UFC, em 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A luta estava programada para ser o co-evento principal do card por trás da luta pelo título meio-médio Belal Muhammad x Shavkat Rakhmonov, mas Muhammad foi forçado a se retirar da luta após sofrer uma infecção óssea desagradável no pé.

Rakhmonov diz que estaria aberto a permanecer no card para lutar pelo título interino, mas atualmente o card não tem evento principal.

“Eu ouvi sobre Belal [being] doeu há dois dias na minha academia e eu disse: ‘Tá certo?’”, Pantoja disse ao MMA Fighting. “Mas é só conversa, os caras só conversam sobre isso e depois [earlier] Acabei de ver o vídeo [with him] no hospital com os pés. Esse é um problema real, real, e isso acontece [at] muito nas academias de MMA, algumas infecções [on] no chão, eles vão para a academia. … Eu acabei de [have] um evento principal na minha vida – na minha última luta [at UFC 301] no Brasil, no Rio de Janeiro, e sei que há alguma diferença [fighting in that spot].

“Você precisa fazer mais coisas para vender seu pay-per-view, vender sua luta e vamos lá. É um bom momento para aprender sobre isso. Acho que o que todo mundo sabe é como estou lutando, e depois fiz uma pequena pausa – talvez as pessoas não percebam, mas fiz uma pequena pausa. Minha última luta foi em maio e agora luto em dezembro, e essa pausa é muito boa para mim, para minha família, sabe. muita pressão, três disputas de título, e meu técnico Marcos Parrumpa me disse: ‘Você precisa de uma pausa, precisa relaxar. Você e sua família precisam de um ou dois meses. Não pense em brigas, você sabe, não pense em você [needing] uma briga, sem câmeras e tudo mais.

“E agora estou me sentindo super revigorado para essa luta porque me diverti, minha família se divertiu e agora estamos no acampamento de novo. E a gente consegue ver a diferença dentro de casa porque minha família respira minhas lutas porque isso aconteceu há tantos anos. Eu sei, 100%, vou fazer um show muito bom. Não gosto de dizer que vou acabar com aquele cara, faço meu trabalho, mas, 100 por cento, estou na melhor forma da minha vida.”

Pantoja conquistou o título com uma vitória por decisão em uma batalha emocionante contra Brandon Moreno no UFC 290 em julho de 2023. “O Canibal” defendeu com sucesso o título duas vezes, ganhando vitórias por decisão contra Brandon Royval e Steve Erceg.

Ele enfrentará Asakura, ex-campeão peso galo do RIZIN que assinou com o UFC no início deste ano. Asakura entra na luta depois de finalizar seus dois últimos oponentes, incluindo o ex-campeão do Bellator Juan Archuleta no RIZIN 45 em dezembro passado para reconquistar o título RIZIN de 135 libras.

Com os dois lutadores trazendo estilos emocionantes e lutas divertidas para o octógono, a sugestão de Pantoja é fazer com que os chefões do UFC desliguem os telefones e deixem os lutadores de 125 libras lutarem para encerrar o ano do pay-per-view da promoção.

“Estou super animado, sou o evento principal agora”, disse Pantoja. “OK, não falo muito, sou do Brasil, meu inglês não é tão bom, mas acho que todos têm uma boa oportunidade de ver um dos melhores [fights] do ano. [The UFC signs] Asakura, a estrela japonesa, campeã japonesa há muitos anos. Estou super feliz com esse crossover. Acho que todos os fãs de MMA querem ver mais disso. EU [was] falando sobre [this] na academia, temos Johnny Eblen na minha academia. Ele é campeão do Bellator, penso, talvez seja preciso trazê-lo para o UFC.

“Isso é o que todo mundo quer ver: o melhor [in the] UFC versus outra promoção, outro campeão mundial, e eu tenho a oportunidade. Estou muito feliz com o adversário para mim, e mais porque tenho [fought in main] eventos e Asakura [is] muito popular no Japão, e eu sei [that] os japoneses também compram muitos pay-per-views. Isso é muito bom.”