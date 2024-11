Anthony Rizzo é um agente livre depois que os Yankees recusaram a opção de US$ 17 milhões

NOVA YORK – O New York Yankees recusou a opção de clube de US$ 17 milhões de Anthony Rizzo para a temporada de 2025, anunciou o time, tornando o veterano jogador de primeira base um agente livre.

Ao não exercer a cláusula, os Yankees pagarão a Rizzo uma aquisição de US$ 6 milhões. Rizzo assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 34 milhões com a opção de equipe em novembro de 2022.

“Usar esta camisa é algo especial que desejo que todo jogador de beisebol sinta, porque é uma sensação diferente usar esta camisa”, disse Rizzo após a derrota do Yankees no final da temporada para o Los Angeles Dodgers no jogo 5 da World Series em Quarta-feira. “E eu adorei cada segundo disso.”

Os Yankees inicialmente adquiriram Rizzo em uma negociação com o Chicago Cubs em julho de 2021. Rizzo reduziu 0,234/0,326/0,409 com 60 home runs em mais de três temporadas repletas de lesões em Nova York.

Três vezes vencedor do All-Star e quatro vezes do Gold Glove, a síndrome pós-concussão limitou Rizzo a 99 jogos em 2023. Este ano, ele perdeu mais de dois meses com uma fratura no antebraço e postou a pior temporada ofensiva de sua carreira, rebatidas de 0,228 com oito home runs e 0,637 OPS em 92 jogos. Ele então perdeu a Série da Divisão da Liga Americana depois de quebrar dois dedos da mão direita ao ser atingido por um arremesso no penúltimo dia da temporada regular.

Rizzo, 35, voltou para o ALCS contra o Cleveland Guardians e foi titular em cada um dos cinco jogos dos Yankees na World Series contra os Dodgers. Ele acertou 8 de 30 (0,267) com 0,721 OPS nas duas rodadas.

Os Yankees exerceram na sexta-feira a opção de US$ 2 milhões sobre o contrato mais próximo de Luke Weaver.