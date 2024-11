Apostas da Semana 9 da NFL que aparecem: grande semana para running backs

Liz Loza e eu estávamos totalmente no espírito do Halloween com nossos adereços na semana passada, entregando mais guloseimas do que truques! Acertamos cinco de nossos seis adereços, com Davante Adams sendo o único atípico no grupo.

Agora aprendi o que muitos fãs de longa data do New York Jets sabem desde o nascimento: nunca confie nos Jets. Aprendi a lição e ficarei ausente pelo resto da temporada.

Apesar dos adereços dos Jets, Liz e eu faremos o nosso melhor para recriar nosso aquecedor da Semana 8 enquanto começamos a nos preparar para agradecer por todas as apostas boas à nossa porta aqui na Semana 9.

Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nos adereços que estouram na Semana 9! — Daniel Dopp

Adereços de quarterback

Baker Mayfield MAIS de 34,5 tentativas de passe (-120), MAIS de 224,5 jardas de passe (-155)

Loza: Os ataques adversários estão atacando os Bucs a uma taxa implacável de 37 tentativas de passe por disputa (o segundo maior número na NFL). Tem sido uma estratégia acertada, visto que a secundária de Tampa Bay desistiu do terceiro maior número de jardas de passes da liga (2.191). Como resultado, Mayfield foi forçado a arejar e tem uma média de 35,5 tentativas de passe por jogo (QB2).

Houve considerável consternação com o fato de os números de Mayfield caírem com Mike Evans e Chris Godwin ausentes da escalação na Semana 8. Enquanto os Bucs finalmente caíram para o Atlanta Falcons, Mayfield completou 37 de 50 tentativas de passe para 330 jardas e três pontuações no último domingo. Foi o terceiro jogo consecutivo de Mayfield com mais de 300 jardas em passes.

Nesta rodada, ele enfrentará uma defesa do Kansas City Chiefs que é significativamente mais acirrada contra a corrida do que contra o passe. Na verdade, apesar da tendência para o blitz, Kansas City registrou impressionantes 15 sacks (empatados com o sétimo menor número) até agora em 2024. Como azarões de 8,5 pontos na estrada, Mayfield e os Bucs terão que colocar a bola no ar para permaneça competitivo. Como tal, assumirei o controle de seus adereços de passagem no horário nobre.

Adereços de running back

David Montgomery a qualquer momento TD (-115)

Dopp: Vamos atualizar a proposta da semana passada com alguns novos números para este confronto da Semana 9 contra o Green Bay Packers. Primeiro, parece que pode haver algum clima neste jogo, e quando chove, geralmente temos um ataque de passe limitado, o que daria mais oportunidades para Knuckles fazer o que ele faz de melhor. Em segundo lugar, depois de marcar um TD na semana passada, Monty já marcou em seis dos sete jogos nesta temporada e está em terceiro lugar entre os RBs com sete touchdowns corridos. Ele também está dominando na linha do gol, com 10 tentativas de corrida resultando em cinco touchdowns dentro da linha de 5 jardas nesta temporada. Suas 10 tentativas ficaram em quarto lugar, atrás de Derrick Henry (12), Jonathan Taylor (11) e Kyren Williams (11). Ele é considerado um dos principais zagueiros da linha de gol atrás da robusta linha ofensiva do Detroit Lions.

Do ponto de vista defensivo, os Packers desistiram de seis touchdowns para RBs até agora este ano, incluindo um para a já mencionada Williams na semana 5. Eles têm estado bastante rígidos contra a corrida até agora, mas defesas difíceis não desaceleraram Detroit um pouco, com os Leões marcando 42, 47, 31 e 52 pontos nos últimos quatro jogos, respectivamente. Com esse tipo de poder de fogo ofensivo, você pode esperar que Monty dê pelo menos alguns socos na linha do gol.

De’Von Achane MAIS de 88,5 jardas corridas + recepção (-118)

Dopp: As divisões com e sem Tua Tagovailoa como zagueiro titular são bastante selvagens. Em quatro jogos sem Tua como titular, Achane soma 189 jardas de scrimmage e zero TDs. Em seus três jogos pelo Tua, Achane soma 412 jardas de scrimmage e três TDs. Como eu disse, muito selvagem!

A eficiência de Achane decorre do fato de as defesas terem que respeitar o jogo de passes, com jogadores como Tyreek Hill e Jaylen Waddle ampliando o campo e mantendo os safetys honestos, em vez de rastejar em direção à linha e empilhar a área. Na verdade, Achane tem pelo menos 100 jardas de scrimmage e um touchdown em todos os jogos que Tua iniciou até agora neste ano. Adoramos isso, já que teremos Tua no centro novamente aqui na Semana 9.

Mas isso não é a única coisa que amamos, pois também estamos adorando esse confronto contra o Buffalo Bills, que permitiu o sexto maior número de jardas por tentativa de rush até agora nesta temporada (4,8) e permitiu que quatro running backs diferentes atingissem essa marca. este ano, com três desses zagueiros ultrapassando 165 jardas da scrimmage. Isso não é um erro de digitação. Os Bills permitiram que Derrick Henry (209 jardas), Breece Hall (169 jardas) e Achane (165 jardas no total na semana 2) os dominassem de várias maneiras este ano. E embora o fechamento não conte nas apostas esportivas, Dare Ogunbowale, Travis Etienne Jr. e James Conner estavam todos a 6 metros desta linha nesta temporada.

Nenhum desses zagueiros tem a habilidade de home run que Achane tem para interromper um longo, e isso é parte do que esperamos – eficiência de corrida de elite e uso de passes, algo que Achane teve quando Tua joga.

Rhamondre Stevenson MAIS de 49,5 jardas corridas (-145), TD a qualquer momento (+115)

Loza: Quando os Patriots conseguem se manter competitivos, Stevenson pode produzir, como evidenciado por seu esforço de dois touchdowns contra os Jets na semana 8. O jogador de 26 anos tem sido reconhecidamente ineficiente, com média de menos de 3,0 jardas por corrida consecutiva. jogos de volta. No entanto, quando o roteiro do jogo se inclina a seu favor, o volume compensa os pecados dos passos desperdiçados. Os Patriots entram na semana como azarões de 3,5 pontos no Tennessee, sugerindo um jogo bastante acirrado contra um time de 1-6 que perdeu três jogos consecutivos.

Além disso, os Titãs trocaram um dos jogadores defensivos mais impactantes do time, enviando Ernest Jones para Seattle em troca de Jerome Baker na semana passada. Com Jones fora da escalação, o Tennessee foi esmagado pelo ataque rápido de Detroit, desistindo de 164 jardas corridas e quase 7,0 YPC. Supondo que Stevenson registre 14 totes (ele tem uma média de 14,9 corridas e 4,1 YPC na temporada), ele chega a quase 60 jardas corridas em um confronto explorável.

Alvin Kamara MAIS de 100 corridas + jardas de recepção e TD a qualquer momento (+105)

Dopp: Kamara enfrenta os Carolina Panthers esta semana.

Tentei concluir minha análise com isso, mas meus editores me garantiram que eu precisava ser um pouco mais minucioso. Não tenho certeza do porquê, no entanto. Se você assistiu futebol, ou ouviu futebol, ou até mesmo pensou um pouco em futebol, aprendeu que a defesa dos Panteras não é muito boa. Para ser honesto, é pior do que não muito bom.

Cinco running backs diferentes lideraram esta linha, incluindo Kamara no início desta temporada. E embora isso não conte da nossa perspectiva, os Panteras também cederam 170 jardas de scrimmage para a combinação de Chase Brown e Zack Moss. Por que menciono isso? Porque esse é um backfield com toques divididos, enquanto o Saints conta APENAS com Kamara para movimentar a bola. Kamara tem 161 toques, com o RB mais próximo totalizando 36 toques. É claro que esta é uma sala de defesa única, então Kamara deve estar na fila para receber muitos toques, com a emoção adicional de ter Derek Carr provavelmente como centro novamente para o New Orleans Saints.

Alvin deve acumular jardas em espadas e também encontrar bons resultados, dada a incapacidade dos Panteras de parar RBs. Até agora neste ano, Carolina permitiu 15 TDs para a posição de running back, mais do que qualquer outro time da NFL.

Suporte de receptor amplo

Courtland Sutton MAIS de 49,5 jardas de recepção (-115)

Loza: Foi uma temporada de altos e baixos para Sutton. No momento, porém, ele está em alta. O jogo de Bo Nix melhorou e os confrontos foram positivos para o veterano. Sutton registrou pelo menos 50 jardas de recepção em quatro de seus últimos seis jogos e está saindo de sua primeira tentativa de recepção de 100 jardas, na qual converteu impressionantes oito de 11 looks.

Eu não apostaria que Sutton postaria jardas de três dígitos novamente neste domingo, mas com o Denver Broncos perseguindo pontos em Baltimore (-9,5), é justo esperar um bom número de oportunidades para o WR número 1 de Denver. Sutton também deve converter esses arremessos, visto que os Ravens estão permitindo uma porcentagem de conclusão de 67,2%. Além disso, a secundária de Baltimore cedeu o maior número de jardas recebidas na liga, impressionantes 2.493 (uma média de 311 por jogo).

