Ariana Grande e Ethan Slater chegam a Sydney de braços dados antes da estreia de Wicked

Eles se juntaram a seus colegas de elenco Cynthia Erivo dar Marissa Bode antes da estreia do tão aguardado filme. Como você pode ver pelas fotos, os dois mostraram sua química inegável, sorrindo e ficando próximos um do outro.

Mais tarde, o grupo entrou em um SUV que o aguardava e partiu para a cidade. Ariana e Ethan começaram a namorar no verão de 2023. Ela interpretou Glinda no filme enquanto Ethan assumia o papel de Boq. Eles se tornaram próximos e começaram a namorar algum tempo depois de filmar horas e horas juntos durante a produção no Reino Unido no ano passado.