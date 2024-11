Assista Dustin Stoltzfus dormir Marc-Andre Barriault durante uma troca selvagem no UFC Edmonton

Quando o UFC Edmonton precisou de um momento para revigorar a multidão, foi Dustin Stoltzfus quem o fez.

Stoltzfus enfrentou o peso médio canadense Marc-Andre Barriault no card principal do evento Fight Night de sábado em Edmonton, Canadá. Stoltzfus apareceu bem no início, quase finalizando Barriault com um estrangulamento, mas depois que Barriault conseguiu colocar a luta de volta em pé, começou uma troca frenética. Ambos os lutadores estavam pousando, mas foi Stoltzfus quem acertou um golpe de direita curto e destruidor que nocauteou Barriault.

Confira o final selvagem no vídeo abaixo.

Depois de perder suas três primeiras aparições no octógono, Stoltzfus é um vencedor em três de suas últimas cinco partidas, que inclui uma vitória nos paralisações sobre Punahele Soriano e uma vitória por decisão sobre Dwight Grant. Stoltzfus entrou na luta como um azarão significativo, mas provavelmente levará para casa um bônus pós-luta por seu nocaute incrível.

Barriault já perdeu três derrotas consecutivas e foi nocauteado no primeiro round em lutas consecutivas.