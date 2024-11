Atualizações ao vivo, jogos e conclusões do futebol americano Ohio State-Penn State

Faltam apenas alguns dias para a primeira classificação do College Football Playoff. Mas primeiro, duas das principais equipes do Big Ten – o número 3 do Penn State Nittany Lions e o número 4 do Ohio State Buckeyes – se encontram em Happy Valley. O jogo vem com grandes apostas tanto na corrida Big Ten quanto na classificação CFP.

Os Buckeyes, com derrota para o número 1 do Oregon Ducks, devem vencer para permanecer perto do topo da conferência. Os Nittany Lions, apesar de algumas finalizações apertadas, permanecem invictos. não derrotam o Ohio State desde 2016, e o desempenho do Penn State contra os outros sangues azuis do Big Ten é o que o manteve fora do jogo do título da conferência e dos playoffs.

De acordo com o Allstate Playoff Predictor, a Penn State teria 97% de chance de chegar ao playoff com uma vitória no sábado. Isso cai para 76% com perda. Com a derrota já registrada, os Buckeyes, entretanto, realmente precisam vencer. Derrotar o Penn State daria ao Ohio State 88% de chance de chegar aos playoffs, enquanto uma derrota reduziria suas chances para 49%.

Aqui estão os melhores momentos deste confronto do Big Ten: