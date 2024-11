‘Barbie’ se torna mãe depois que Margot Robbie dá à luz seu primeiro filho

Margot Robbiea talentosa atriz australiana conhecida por seus papéis em filmes como O Lobo de Wall Street e Barbierecentemente deu as boas-vindas ao seu primeiro filho com o marido Tom Ackerley. Aos 34 anos, Robbie fez um grande nome em Hollywood, não apenas por seu talento como atriz, mas também por sua aparência e charme deslumbrantes.

A jornada do casal juntos começou em 2013 no set de Suíte Francesaonde Ackerley atuou como assistente de direção. Eles se deram bem, levando a um lindo relacionamento que culminou em seu casamento em 2016.

Margot deu à luz para um menino em 17 de outubroapenas duas semanas antes da data prevista para o parto. A feliz notícia foi revelada por O Correio de Domingoque relatou que está tudo bem tanto com a mãe quanto com o bebê. Os avós já estão se preparando para viajar a Los Angeles para conhecer o novo neto, aumentando a emoção em torno da dinâmica crescente da família. Foi notado que o casal manteve os detalhes da chegada de seu bebê em segredomostrando seu compromisso em manter a privacidade durante este tempo precioso.

Quanto ao parto em si, Margot esteve bastante ocupada antes do nascimento do filho. Apesar de grávida, continuou a trabalhar em vários projetos enquanto equilibrava as visitas aos hospitais, demonstrando a sua dedicação ao seu ofício. Poucos dias antes de ela entrar em trabalho de parto, ela foi flagrada saindo de um estúdio de edição em Los Angelessua barriga evidente em um vestido preto elegante e justo. É claro que Robbie abraçou sua vida profissional e pessoal, prosperando enquanto se prepara para a maternidade.

A história de amor de Robbie toma um novo rumo com a chegada do bebê

Nas semanas que antecederam o nascimento, amigos e familiares comentaram sobre o entusiasmo de Margot em se tornar mãe. Uma fonte próxima à atriz compartilhou que ela estava “absolutamente animada” com este novo capítulo em sua vidahá muito tempo queria começar uma família com Tom.

O casal ainda desfrutou de uma lua de mel romântica na Sardenha, Itália, pouco antes da chegada do filho, proporcionando-lhes um momento para relaxar e desfrutar da companhia um do outro antes de mergulharem na paternidade.

O relacionamento deles tem sido repleto de risos e amor, como Margot certa vez refletiu sobre a jornada deles juntos, dizendo: “Eu era a melhor garota solteira. A ideia de relacionamentos me deu vontade de vomitar… Mas então isso me ocorreu. Éramos amigos há tanto tempo… e então aconteceu.” É comovente ver como a amizade deles floresceu em uma parceria amorosa, culminando em sua linda família. Ao embarcarem nesta nova aventura, é seguro dizer que Margot Robbie e Tom Ackerley estão prontos para as alegrias da paternidade que virão.