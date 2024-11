Basquete fantasia: subidas e descidas semanais do Dr.

Com a maioria dos times da NBA tendo disputado apenas cinco partidas nesta temporada, a temporada do basquete fantasia ainda está no início. Mesmo assim, há muitas tendências iniciais a considerar, com desempenhos surpreendentes e decepcionantes até agora. Os inícios lentos de Ja Morant e Giannis Antetokounmpo são certamente preocupantes para os treinadores de fantasia. Entretanto, Bilal Coulibaly pode estar pronto para uma grande temporada.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos ascendentes e descendentes da Semana 2!

Risers

Jogue basquete fantasia de graça Crie ou participe de uma liga de basquete fantasia na ESPN. Sua corrida pelo campeonato começa hoje! Inscreva-se hoje!

Bilal Coulibaly, SF, Washington Wizards (20,9% escalados nas ligas ESPN): Coulibaly está pegando fogo e flertando com os 40 melhores valores de fantasia. Ele disputou apenas quatro jogos, mas tem sido muito bom nos últimos três e teve média de 18,8 pontos, 5,8 rebotes, 2,8 assistências, 1,5 roubos de bola e 2,0 arremessos de 3 pontos com 59,1% de arremessos na temporada. Ele também tem sido bom na linha de lance livre (83,3%) e tem 34 minutos por jogo. Eu pensei próximo ano seria a fuga de Coulibaly, mas parece estar a acontecer agora.

Nick Richards, C, Charlotte Hornets (23,1% escalados): Em quatro jogos, Richards está retornando entre os 50 melhores com 13,5 pontos, 11,8 rebotes, 2,0 assistências, 0,5 roubos de bola e 2,5 bloqueios com 65,6% de arremessos em 30,5 minutos por noite. Ele terá que continuar rebatendo e bloqueando os arremessos para manter seu valor e Mark Williams está sempre aparecendo no fundo. Mas, por enquanto, Richards merece uma vaga no elenco na maioria das ligas.

Payton Pritchard, PG, Boston Celtics (22,3%): Pritchard teve uma linha monstruosa contra o Bucks na segunda-feira, quando acertou 10 de 14 arremessos, incluindo oito de 3 pontos, rumo a 28 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 2 roubadas de bola. Esse desempenho o levou ao top 55 de valor e, embora ele tenha muitas noites de folga, ele também terá muitas noites importantes – especialmente se alguns de seus companheiros de equipe começarem a lidar com problemas de lesões.

Kevin Huerter, SG/SF, Sacramento Kings (17,6%): Huerter está tendo uma ótima temporada com valor de fantasia entre os 60 melhores. Ele teve média de apenas 12 pontos, mas está arremessando 55,9% do chão, com 4,8 arremessos de 3 pontos por jogo. Adicione 3,0 rebotes, 1,0 bloqueios e 1,0 roubos de bola e ele terá um bom começo. Duvido que os bloqueios resistam, mas os minutos e a produção estiveram lá depois de uma decepcionante campanha de 2023-24.

Luguentz Dort, SG/SF, Oklahoma City Thunder (7,4%): Dort foi uma reflexão tardia nos draft de fantasia com o Thunder sendo tão carregado de talento, mas ele se manteve firme, marcando 12,0 pontos, 3,0 rebotes, 0,8 assistências, 0,8 bloqueios e 2,8 arremessos de 3 pontos enquanto arremessava 57,1% do chão. Ele ainda não perdeu um lance livre nesta temporada e está oferecendo o melhor valor de fantasia. Já que ele está começando no Oklahoma City, ele provavelmente deveria estar começando em times de fantasia também.

Outros caras que deveriam estar escalados na maioria das ligas: Jalen Suggs (61,3%), Andrew Wiggins (57,6%), Norman Powell (52,8%), Santi Aldama (43,9%)

Quedas

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Ja Morant, PG, Memphis Grizzlies (99,5%): A maioria de nós pensava que Morant sairia em chamas depois de suas últimas temporadas desastrosas, mas isso simplesmente não aconteceu. Ele mal oferece valor de fantasia entre os 180 melhores e está lidando com uma lesão na coxa. Em quatro jogos, Morant teve média de apenas 19,0 pontos, 3,8 rebotes, 8,3 assistências, 0,3 roubos de bola, 0,3 bloqueios e 0,8 arremessos de 3 pontos em 42,1% de arremessos. Embora as assistências sejam de alto nível em sua carreira, o restante de seus números está bem abaixo de suas médias. Você tem que pensar que ele vai conseguir mudar isso em algum momento, mas o fato de ele ter começado tão devagar é um pouco preocupante. Seus gerentes de fantasia podem estar prontos para negociar.

Giannis Antetokounmpo, PF/C, Milwaukee Bucks (99,9%): Antetokounmpo está com dificuldades – e não apenas na linha de lance livre. Além dos horríveis 55,1% de arremessos de lance livre, ele teve médias de 28,8 pontos, 11,8 rebotes, 6,3 assistências, 0,3 roubadas de bola e 0,5 bloqueios. Os pontos, rebotes e assistências são bons, mas a falta de bloqueios e roubos de bola, junto com o fraco desempenho da linha, estão destruindo seu valor, já que ele mal consegue chegar ao top 200. Adicione o fato de que ele está no relatório de lesões (joelho) em todos os jogos e que ele ainda não acertou uma cesta de 3 pontos, e há motivos para preocupação. Dito isto, parece que este pode ser um ótimo momento para tomar uma decisão para adquirir Antetokounmpo, já que seu valor nunca será menor. Apenas certifique-se de que você consegue lidar com a porcentagem de lances livres, que será bastante prejudicial durante toda a temporada.

Anthony Edwards, SG/SF, Minnesota Timberwolves (99,9%): Edwards está entre os 90 primeiros em classificações de nove categorias, apesar de ter uma taxa de uso ridícula e uma média de 30,0 pontos para os Timberwolves. Ele está trazendo 6,4 rebotes, 3,5 assistências, 0,5 roubos de bola, 0,5 bloqueios e dobrando sua média de carreira com 5,5 arremessos de 3 pontos. Ele está arremessando 45,6% do chão e acertando apenas 64% de seus lances livres. Ele é um arremessador de lances livres de 79% na carreira, então esse número deve melhorar em breve, e ele roubou a bola 1,4 vezes por jogo em sua carreira. Assim que seus lances livres começarem a cair e ele começar a coletar roubos de bola, seu valor deverá subir rapidamente. É por isso que agora é um bom momento para tentar adquirir o Ant.

Tyrese Haliburton, PG/SG, Indiana Pacers (99,9%): Haliburton sofreu uma lesão nas costas na temporada passada e também não parece estar bem este ano. O ponto baixo veio contra os Knicks no segundo jogo da temporada, quando Haliburton errou todos os oito arremessos e não conseguiu marcar, terminando com apenas 5 assistências, 1 rebote e 1 roubo de bola. Seu jogo ruim é um grande motivo para os Pacers terem um recorde de 2-3, e ele está retornando apenas entre os 100 melhores até agora. Embora atualmente não pareça que Haliburton tenha o que é preciso para se tornar um dos 10 melhores jogadores nesta temporada, não deve demorar muito para que ele seja pelo menos um dos 30 melhores jogadores de fantasia. Agora é a hora de agir por ele, principalmente se você precisar de um armador.

Jalen Johnson, PF, Atlanta Hawks (89,5%): Johnson mal conseguiu chegar ao top 120 do Fantasy em cinco jogos, apesar de registrar os recordes de sua carreira em pontos (16,8), rebotes (11,0), assistências (4,0), roubos de bola (1,8) e bloqueios (1,0). Sua porcentagem de arremessos de campo é de insignificantes 41,3% e ele também está lutando na linha, acertando apenas 62,1%. Seus chutes vão começar a cair e o fato de ele estar tão bem nas estatísticas de contagem é um bom sinal. Este é o momento final para fazer uma jogada para adquirir Johnson. Faça ao seu gerente uma oferta que ele não possa recusar.

Outros notáveis ​​que estão lutando: Bam Adebayo, Chris Paul, Myles Turner, Malik Monk, Mike Conley, Lauri Markkanen, OG Anunoby, Brandin Podziemski, Scoot Henderson, Russell Westbrook, Kentavious Caldwell-Pope