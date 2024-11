Basquete fantástico: Jordan Poole, Dyson Daniels e oito outras surpresas do início da temporada

A temporada da NBA pode ser jovem, mas nunca é cedo para pensar nos jogadores que causaram impressões imediatas e surpreenderam até os mais experientes especialistas em basquete fantasia.

Aqui estão André Snellings, Eric Moody, Eric Karabell, Jim McCormick e Steve Alexander para explicar suas maiores surpresas no início desta temporada.

Jordan Poole, PG/SG, Washington Wizards

Poole queimou tanto os proprietários de fantasia na temporada passada que caiu para um ADP em meados dos anos 90 nos draft desta temporada. Ele está tendo uma espécie de vingança, acumulando médias de 22 pontos, cinco assistências, três roubos de bola e 5,3 arremessos de 3 pontos em três jogos. Isso é bom o suficiente para o valor de fantasia do primeiro turno e se você conseguiu recrutá-lo com um grande desconto este ano, até agora, tudo bem. Há uma chance de um tanque/desligamento em Washington, mas não estou preocupado o suficiente com isso para movê-lo. Poole está de volta. — Alexandre

Norman Powell, SG/SF, LA Clippers

Powell estava disponível após os draft deste ano e tem sido ótimo, impulsionado pelo fato de que Kawhi Leonard está fora por tempo indeterminado e Paul George está na Filadélfia. Cheguei um pouco atrasado para a festa, mas logo ficou claro, com o início da temporada, que os Clippers teriam que contar com Powell para o ataque. Ele está retornando o valor do fantasia na quinta rodada, marcou 17, 37 e 20 pontos em seus três primeiros jogos e também é uma boa fonte de arremessos de 3 pontos. Ele não é um grande jogador de fantasia versátil, mas pode ser o melhor jogador disponível em sua lista de renúncias, dada sua habilidade ofensiva. — Alexandre

Evan Mobley, PF/C, Cleveland Cavaliers

Tem havido uma aura um tanto desinteressante no arco de desenvolvimento de Evan Mobley. Isto é, até agora – à medida que o conhecimento e as habilidades defensivas da velha escola deste jovem grande estão subitamente aparecendo no placar da caixa. Não é tão surpreendente que ele esteja desfrutando de uma abordagem mais moderna ao ataque sob o comando de Kenny Atkinson, mas é convincente e novo que ele tenha sustentado grandes números em ambos os lados regularmente. Aqueles que contrataram Mobley podem ter conquistado um talento que influenciaria a liga. — McCormick

Dyson Daniels, PG/SG, Atlanta Hawks

É absolutamente surpreendente que Daniels seja o jogador mais adicionado nas ligas ESPN nas últimas duas semanas. Há vários motivos para sua crescente atenção, sendo o principal deles uma presença constante na quadra de defesa inicial dos Hawks como uma forma de cobertura defensiva e de rebotes para Trae Young. Às vezes, como aconteceu com Jeremy Sochan no ano passado, papéis únicos não funcionam bem em termos reais ou de fantasia. Com Daniels, no entanto, aproveitar seu tamanho e capacidade atlética para acompanhar os principais criadores capacita seus maiores ativos e resultou em grandes minutos e mais de três ações (roubos mais bloqueios) por jogo. Seu ataque, chutes e rebotes só precisam ser respeitáveis ​​para ajudar a apoiar seus resultados defensivos dominantes – e até agora têm sido. Daniels deve ser considerado um dos vencedores da isenção no início da temporada. — McCormick

Alexandre Sarr, PF/C, Washington Wizards

Sarr está fazendo progressos desde o início. Washington trouxe Jonas Valanciunas nesta entressafra, mas foi Sarr quem começou. Ele já marcou mais de 24 pontos no Fantasy em dois de seus três primeiros jogos – uma exibição forte para um novato que ainda está se adaptando ao palco da NBA. Agora, alguns fãs podem compará-lo a iniciantes rápidos como Wembanyama e Holmgren, mas o desenvolvimento leva tempo. A média de Sarr foi de 24,7 MPG e teve um começo sólido. Assim que estiver totalmente instalado, ele poderá se tornar uma peça-chave para Washington. — Temperamental

Cam Thomas, SG, Brooklyn Nets

Thomas cumpriu seu apelo adormecido, mas superou as expectativas. Duas coisas se destacam: sua impressionante taxa de aproveitamento de 32,2%, que o coloca entre os 10 primeiros da liga, e suas 21,8 tentativas de field goal por jogo, sendo 8,5 delas fora do arco. Mas não é só volume, Thomas está acertando arremessos, acertando 44,8% do chão. O técnico Jordi Fernandez está dando a ele aquele tratamento de superstar, e está valendo a pena para os treinadores de fantasia que o atacaram nas rodadas intermediárias. Thomas marcou 26 ou mais pontos de fantasia em quatro jogos consecutivos, incluindo dois com mais de 45 pontos. — Temperamental

Tyrese Maxey, PG/SG, Philadelphia 76ers

Maxey é a maior parte do ataque da Filadélfia quando está sem Joel Embiid e Paul George, e tem sido surpreendente ver a ineficiência inicial de Maxey e suas lutas de arremesso. Na temporada passada, quando Embiid esteve ausente após o intervalo do All-Star, Maxey acertou 45% do campo e teve média de 5,6 APG. Maxey carregava as escalações de ataque e fantasia, e parecia bem fazendo isso. Ele precisará fazer isso novamente nesta temporada porque Embiid e George não serão os pilares da escalação, e os gerentes de fantasia precisam que ele arremesse muito melhor do que seu ritmo atual. — Karabell

Jay Huff, C, Memphis Grizzlies

Huff não é novato. Ele é um jornaleiro não draftado de 27 anos que de repente está acertando cestas de 3 pontos e bloqueando arremessos para o Grizzlies, seu quarto time em outras temporadas, e com certeza parece que ele vai continuar por aqui. OK, ninguém no mundo da fantasia tinha ouvido falar de Huff até esta semana, mas esse conjunto de habilidades é legítimo e valioso e pode ajudar em ligas de fantasia mais profundas. Vai Jay Huff! — Karabell

Dennis Schroder, PG, Brooklyn Nets

Fui surpreendido por Schroder durante a primeira semana da temporada. Eu esperava que Cam Thomas explodisse (veja minha “previsão ousada” sobre Thomas e a coroa de pontuação), mas Schroder tem jogado em um nível igualmente alto como armador. Schroder tem três jogos consecutivos marcando mais de 20 pontos e está flertando com o status de 20-10 na temporada. Schroder ainda está escalado em apenas 70,8% das ligas da ESPN, mas está retornando à produção entre os 25 primeiros até agora. — Snellings

Austin Reaves, SG/SF, Los Angeles Lakers

Achei que Reaves jogaria bem nesta temporada, mas esperava que parecesse que ele se estabeleceria como a terceira opção no Lakers, com a vantagem de aumentar a produção se algum de seus companheiros estrelas perdesse tempo. Em vez disso, durante a primeira semana, Reaves se juntou a Anthony Davis como os 20 maiores produtores de pontos de fantasia no Lakers, com LeBron James ficando atrás como “apenas” uma jogada entre os 40 melhores. Depois de um jogo 1 sólido, mas pedestre, Reaves tem sido um cara 22/6/6 com quatro arremessos de 3 pontos e dois roubos de bola por jogo. — Snellings