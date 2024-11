Belal Muhammad e Conor McGregor trocam tiros verbais desagradáveis ​​após Muhammad se retirar do UFC 310

Belal Muhammad e Conor McGregor estão brigando como se tivessem uma briga chegando.

A última rodada de ataques verbais entre os dois ocorreu após a notícia de que Muhammad está desistindo da defesa do título dos meio-médios contra Shavkat Rakhmonov, que estava programada para ser a atração principal do UFC 310 em 7 de dezembro. o futuro previsível.

McGregor, que está fora de ação há mais de três anos, tinha pouca simpatia por Muhammad, respondendo com emojis risonhos em uma resposta de tweet que já foi excluída. Os dois lutadores raramente trocaram palavras gentis, mas McGregor estava particularmente motivado para zombar de Muhammad depois que Muhammad aparentemente fez o mesmo com McGregor quando ele se retirou do UFC 303 em junho passado devido a uma lesão no dedo do pé:

“Meu dedo do pé era um balão” – Belal Muhammad (@ bullyb170) 21 de junho de 2024

Muhammad respondeu aos emojis de McGregor acusando McGregor de ser viciado em drogas.

“Tenho isto para antibióticos”, disse Muhammad em um comentário acompanhado de uma foto de seu braço recebendo uma injeção. “Você usa agulhas porque é um viciado. Não somos iguais.”

Em outro tweet que já foi excluído, McGregor respondeu com um discurso cheio de injúrias, pedindo que Muhammad fosse “despojado” do título meio-médio do UFC (h/t MMA On Point).

“Scutter fala exatamente como você luta”, escreveu McGregor. “Você criticou várias vezes os campeões mundiais do UFC por terem que remarcar suas lutas devido a uma lesão e agora isso caiu sobre você como uma bomba caindo do céu.

“É glorioso ver. Sem luta. Sem dinheiro. Mas infecção por estafilococos. Vagabundo. Despojado. Imediatamente. Zero knockdowns/qualquer emoção ou tráfego ou visualizações ou venda de ingressos na luta, e agora também não é confiável para mostrar? Tira. Corte. Lutador infectado. Você tem infecções.

A linha da “bomba” de McGregor é particularmente hedionda dada a herança palestiniana de Maomé e o genocídio que actualmente ocorre em Gaza, a maior cidade da Palestina, às mãos de Israel.

Muhammad ainda não respondeu ao último comentário de McGregor.