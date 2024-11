Belal Muhammad fala sobre decisão ‘dolorosa’ do UFC 310 e luta pelo título interino

Belal Muhammad não acredita que uma luta pelo título provisório faça sentido para Shavkat Rakhmonov no UFC 310 após a desistência do campeão dos meio-médios, mas ele aceitaria se o UFC fosse nessa direção.

“Remember the Name” deveria defender seu título pela primeira vez contra o invicto Rakhmonov na luta principal do evento pay-per-view de 7 de dezembro, mas uma infecção óssea em seu dedo do pé arranhou Muhammad da luta. Muhammad foi questionado em seu podcast com Jason Anik o que ele acha que a promoção fará para preencher essa vaga vazia e se poderia ser uma luta entre Rakhmonov e o ex-campeão Kamaru Usman.

“Posso vê-los tentando fazer algo com Shavkat”, disse Muhammad em seu podcast. “Ele está pedindo uma luta pelo título provisório. Luta pelo título provisório, mano? São seis semanas, não seis meses, que estou de folga. Mas até para mim, se eles querem fazer isso só para tornar a luta principal, não me importo muito se eles querem fazer uma luta pelo título interino, independentemente porque eles sabem quem tem o cinturão verdadeiro.

“Então, para mim, sei quem será meu próximo adversário. Se ele quiser esperar, seremos nós. Se acabar sendo ele, a única pessoa que faz sentido agora seria Kamaru, já que Buckley e Garry estão fora… e eu acho [Jack Della Maddalena] está ferido, então não há mais ninguém lá fora. … Realmente não [make sense]mas é um daqueles – quando você está no meio do acampamento, é difícil, e quando faltam seis semanas, você está preso. Então, posso entender para ele que ele está tipo, ‘Mano, Eu quero lutar.’”

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que o UFC está em busca ativa de um novo evento principal, mas por enquanto nada está definido e “as negociações estão em andamento”.

A notícia da lesão de Muhammad foi difícil para o novo campeão e para a comunidade do MMA, já que a luta entre Muhammad e Rakhmonov era esperada. Rakhmonov finalizou todos os 18 oponentes, enquanto Muhammad está invicto há 11 lutas, culminando com uma vitória pelo campeonato sobre Leon Edwards no UFC 304, em julho.

Muhammad também revelou mais detalhes sobre por que a infecção se espalhou daquela maneira.

“Eles abriram e ele disse: ‘Cara, você quebrou o dedo do pé, foi isso que fez com que a infecção atingisse o osso muito mais rápido’”, disse Muhammad. “Ele conseguiu consertar o dedo do pé, mas a infecção ainda está lá e [I] terá que tomar antibióticos durante as próximas seis semanas. E eu estou chocado, tipo, ‘Mano, você está brincando comigo agora?’ Foi de partir o coração.”