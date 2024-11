Blake Snell, duas vezes vencedor do Cy Young, opta por não negociar com os Giants

SAN FRANCISCO – O canhoto Blake Snell exerceu seu direito de cancelar seu contrato com o San Francisco Giants para se tornar um agente livre pela segunda entressafra consecutiva.

O duas vezes vencedor do Cy Young Award concordou em março com um contrato de dois anos de US$ 62 milhões que incluía um bônus de assinatura de US$ 17 milhões pagável em 15 de janeiro de 2026, um salário de US$ 15 milhões para 2024 e um salário de US$ 30 milhões para 2025, de quais US$ 15 milhões teriam sido diferidos e pagáveis ​​em 1º de julho de 2027.

Snell, 31, teve um recorde de 5-3 com um ERA de 3,12 em 20 partidas, lançando um no-hitter em Cincinnati em 2 de agosto para uma das 16 derrotas individuais nas ligas principais nesta temporada. Ele rebateu 145 e caminhou 44 em 104 entradas.

Ele ficou afastado dos gramados entre 19 de abril e 22 de maio por causa de uma distensão no adutor esquerdo e entre 2 de junho e 9 de julho por uma distensão na virilha esquerda.

Snell ganhou o Cy Young Awards em 2018 com Tampa Bay e 2023 com San Diego. Ele tem 76-58 anos com um ERA de 3,19 em nove temporadas com os Rays (2016-20), Padres (2021-23) e Giants.

Como Snell recusou uma oferta de qualificação de San Diego em novembro passado, San Francisco não é elegível para fazer uma oferta de qualificação para ele neste período de entressafra e não receberá compensação por escolha de draft se ele assinar com outro time.