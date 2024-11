Blog ao vivo do Polaris 30: Página de Carlos Condit x Michael ‘Venom’

Este é o blog ao vivo do Polaris 30 para a luta de grappling do evento principal entre o ex-campeão meio-médio interino do WEC e do UFC Carlos Condit e o atual lutador do UFC Michael Page no card de sábado em Londres.

Condit é uma lenda do esporte e já se envolveu em algumas das lutas mais emocionantes da história do UFC. “Natural Born Killer” defendeu o título meio-médio do WEC três vezes antes de passar para o UFC após a promoção absorver a empresa. A partir daí, Condit competiu no octógono 19 vezes e conquistou o título interino dos meio-médios com uma vitória sobre Nick Diaz no UFC 143, em fevereiro de 2012, antes de perder para Georges St-Pierre em uma luta de unificação no final daquele ano. Condit perderia em sua disputa final pelo título para Robbie Lawler em uma decisão polêmica no UFC 195, em janeiro de 2016, na Luta do Ano do MMA Fighting.

O lutador de 40 anos se aposentou do MMA após derrota por decisão para Max Griffin no UFC 264, em julho de 2021.

Page assinou com o UFC no início deste ano, após uma longa passagem pelo Bellator. “MVP” está 1-1 dentro do octógono, que inclui uma vitória por decisão sobre Kevin Holland no UFC 299 em março, e no lado errado de uma decisão contra o invicto Ian Machado Garry no UFC 303.

Confira o blog ao vivo do evento principal do Polaris 30 abaixo.