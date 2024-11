Blog ao vivo do UFC Edmonton: Brandon Moreno x Amir Albazi

Este é o blog ao vivo do UFC Edmonton para Brandon Moreno x Amir Albazi, luta principal deste sábado em Edmonton, Canadá.

Bicampeão peso mosca do UFC, Moreno é uma das estrelas da divisão até 125 libras, mas “The Assassin Baby” passou por momentos difíceis recentemente. Perdendo o título para Alexandre Pantoja na decisão dividida no UFC 290, Moreno ficou aquém na luta de rebote em fevereiro, perdendo na decisão dividida para Brandon Royval no UFC Cidade do México. Agora Moreno precisa de uma vitória para estancar a derrapagem e garantir que continuará na disputa pelo título dos moscas.

Albazi está invicto na carreira no UFC, tendo como adversário mais difícil a disponibilidade. Depois de vencer por decisão dividida sobre Kai Kara-France em 2023 para se colocar na disputa pelo título, Albazi sofreu algumas lesões infelizes que paralisaram seu ímpeto. Finalmente saudável novamente e de volta à jaula após uma paralisação de mais de 500 dias, Albazi espera garantir a chance pelo título dos moscas com a maior vitória de sua carreira.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Edmonton abaixo.