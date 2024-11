Blog ao vivo do UFC Edmonton: Erin Blanchfield x Rose Namajunas

Este é o blog ao vivo do UFC Edmonton para Erin Blanchfield x Rose Namajunas, luta co-principal deste sábado em Edmonton, Canadá.

Considerada por muitos como uma futura campeã até 125 libras, as ações de Blanchfield sofreram um baque no início deste ano, quando ela foi dominada por Manon Fiorot no UFC Atlantic City. Com apenas 25 anos, Blanchfield agora tem a chance de se recuperar ao vencer um dos lutadores mais populares do UFC.

Namajunas, bicampeão peso palha, teve uma carreira no Hall da Fama com 115 libras, mas depois de perder o título para Carla Esparza, “Thug Rose” decidiu tentar a sorte no peso mosca. Depois de uma estreia difícil, perdendo na decisão para Fiorot, Namajunas venceu duas consecutivas para se colocar no meio da disputa pelo título até 125 libras se conseguir vencer Blanchfield no sábado.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC Edmonton abaixo.