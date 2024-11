Braun do Nuggets lamenta ter provocado Gobert, desenhando tecnologia após enterrada

MINNEAPOLIS – O ala do Denver Nuggets, Christian Braun, fez uma espetacular enterrada de pôster sobre o quatro vezes Jogador Defensivo do Ano, mas se arrependeu da jogada ao deixar o Target Center na noite de sexta-feira.

Braun se culpou por uma comemoração que causou um confronto com o pivô do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, dizendo que as duplas faltas técnicas interromperam o ímpeto do Denver.

“Preciso ser mais responsável”, disse Braun depois que os Timberwolves se recuperaram de uma desvantagem de 10 pontos e entregaram aos Nuggets uma derrota por 119-116. “São dois pontos. Obviamente, essas são as jogadas que você quer fazer e essas são as jogadas de impulso que quero fazer, mas conseguir um técnico lança o impulso em sua direção, então tenho que fazer um trabalho melhor para me controlar.”

Braun dirigiu pelo meio da pista, lançou logo dentro da linha pontilhada e bateu a bola com as duas mãos, apesar de Gobert contestá-la faltando 5:14 para o fim.

Depois de pousar, Braun flexionou os ombros e deu dois grandes passos no peito de Gobert. Gobert respondeu colocando o braço esquerdo no pescoço de Braun e empurrando-o. Jogadores e funcionários de ambas as equipes, assim como os dirigentes, impediram que o confronto se intensificasse.

“Ele fez uma grande jogada e há sempre um pouco de adrenalina”, disse Gobert. “Ele meio que se aproximou do meu espaço e nada realmente aconteceu. Mas faz parte do jogo… Não tenho nada contra Braun. Na verdade, acho que ele é um jogador muito bom. Ele é um bom garoto. Mas é uma grande vitória para nós . E a forma como superamos as adversidades esta noite como grupo é o tipo de vitória que acho que faz você crescer como equipe.

Denver estava em uma sequência de 11 a 0 para aparentemente assumir o controle do jogo após a enterrada de Braun, que aumentou a vantagem do Nuggets para oito pontos. Denver liderou por 10 após o salto fadeaway de Aaron Gordon com 3:36 restantes. Mas o Nuggets não fez um field goal durante o resto do jogo, enquanto os Timberwolves se recuperavam enquanto o armador do Denver, Jamal Murray (protocolo de concussão) estava no vestiário.

“Esta derrota é por minha conta”, disse Nikola Jokic, pivô do Nuggets, depois que o três vezes MVP terminou com 26 pontos, 9 rebotes e 13 assistências, observando que errou ambos os arremessos do chão e cometeu duas reviravoltas nos três finais. minutos. “Preciso fazer um trabalho melhor para envolver os caras. Foi muito ruim para mim.”

O ala do Timberwolves, Nickeil Alexander-Walker, acertou duas cestas de 3 pontos para garantir a recuperação do Minnesota, acertando uma boa aparência que Braun disse ter ocorrido por causa de seus erros defensivos.

“Tenho que melhorar”, disse Braun, que terminou com 14 pontos e 7 rebotes.

Gobert fez duas defesas, um rebote e acertou dois lances livres nos 13 segundos finais para selar a vitória. Ele forçou Jokic a dar um passo para trás 3 fortemente contestado nos segundos finais, que não conseguiu sacar o ferro. Na posse anterior do Nuggets, Gobert forçou Braun a perder um floater difícil.

“Nunca vamos desistir e essa é a mentalidade de campeonato que precisamos ter”, disse Gobert, que fez 17 pontos, 14 rebotes e 2 bloqueios. “Todas as melhores equipas desta liga nem sempre são perfeitas, mas não duvidam. Nunca duvidam. Sabem como reagrupar, como reorientar-se e ser quem são quando é mais importante.”

O jogo de sexta à noite foi um confronto transmitido pela televisão nacional entre rivais que se eliminaram nos playoffs da Conferência Oeste nas últimas duas temporadas.

Braun, que mergulhou em Gobert duas vezes durante um encontro no final da última temporada regular, disse que sua comemoração após o destaque de sexta-feira pode ser vista como um sinal de respeito.

“A razão pela qual fiquei tão entusiasmado depois disso é que esse é o melhor protetor de aro da NBA”, disse Braun. “Então, fazer uma jogada com o melhor protetor de aro da NBA não acontece com ele com frequência. Ele fez uma jogada muito boa comigo na reta final, onde eu não fui forte o suficiente. bom nisso. É por isso que ele é quem é e é por isso que é o Jogador Defensivo do Ano.

“Eu o peguei uma vez, e ele me pegou também, então é um suco bom e competitivo. Isso é o que ele deveria fazer. Isso é o que eu deveria fazer, e eles conseguiram a vitória. Então, obviamente, Rudy consegue a vitória hoje .”