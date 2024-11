Braves chega a contrato de US$ 13 milhões com Bummer e revisa acordo de Lopez

ATLANTA – O canhoto Aaron Bummer concordou no sábado com um contrato de dois anos no valor de US$ 13 milhões com o Atlanta Braves, que também assinou um contrato revisado de três anos no valor de US$ 30 milhões com o All-Star Reynaldo Lopez que garante ao destro um adicional US$ 4 milhões.

Atlanta tinha uma opção de US$ 7,25 milhões sobre Bummer, com uma compra de US$ 1,25 milhão como parte de um contrato de cinco anos de US$ 16 milhões que ele assinou com o Chicago White Sox. Ele receberá salários de US$ 3,5 milhões na próxima temporada e US$ 9,5 milhões em 2026.

Lopez concordou em novembro passado com um contrato de três anos de US$ 30 milhões que previa salários de US$ 4 milhões em 2024 e US$ 11 milhões nas duas temporadas seguintes e incluía uma opção de clube de US$ 8 milhões para 2027 com uma compra de US$ 4 milhões. Seu acordo substituto tem salários de US$ 8 milhões em 2025, US$ 14 milhões em 2026 e US$ 8 milhões em 2027.

Ambos doarão 1% de seu salário para a Fundação Atlanta Braves.

Além disso, o Braves contratou o destro Domingo Gonzalez da Triple-A Gwinnett.

Bummer, 31, foi adquirido do White Sox em novembro passado pelos arremessadores Mike Soroka, Jared Shuster e Riley Gowens, junto com os infielders Nicky Lopez e Braden Shewmake.

Bummer foi 4-3 com um ERA de 3,58 em 56 partidas, eliminando 69 e caminhando 18 em 55⅓ entradas. Ele tem 18-18 anos com um ERA de 3,79 e cinco defesas em 345 jogos como substituto ao longo de oito temporadas com o White Sox e o Braves.

Lopez, 30, tinha 8-5 com um ERA de 1,99 em 25 partidas e uma aparição de alívio, rebatendo 148 e caminhando 42 em 135⅔ entradas. Ele tem 47-54 anos, com um ERA de 3,93 em 122 partidas e 145 aparições de alívio em nove temporadas pelo Washington (2016), pelo White Sox (2017-23), pelo Los Angeles Angels (2023), pelo Cleveland (2023) e pelo Braves.

A Associated Press contribuiu para esta história.