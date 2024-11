Brown, do Celtics, critica Williams, do Hornets, por falta sobre Tatum

Jaylen Brown fez 25 pontos na vitória do Boston Celtics por 124 a 109 sobre o Charlotte Hornets na noite de sexta-feira, mas guardou seus maiores arremessos para depois do jogo.

A estrela da guarda questionou o ex-companheiro de equipe Grant Williams, que acertou Jayson Tatum pela lateral enquanto Tatum driblava perto do meio da quadra no final do quarto período. Tatum caiu no chão, mas levantou-se rapidamente. Brown então entrou e atacou Williams, que acabou sendo expulso por uma falta flagrante 2.

Questionado se achava que a falta de Williams não foi intencional, Brown não hesitou em responder.

“Tipo, do que estamos falando? Vocês estão vendo a mesma peça que eu estava vendo?” Brown disse aos repórteres em Charlotte. “Ele bateu nele como se fosse uma partida de futebol. Tipo, Ray Lewis atravessando o meio ou algo assim. É o que é. Grant sabe melhor do que isso.”

Brown disse que não há lugar na NBA para uma falta como essa e questionou por que Williams – que foi companheiro de equipe dele e de Tatum em Boston de 2019 a 23 – a cometeria.

“Achei que JT e Grant eram amigos… Acho que não”, disse Brown.

Williams reconheceu que foi uma falta dura, mas disse que não foi intencional.

“Não estou tentando machucar ninguém. Todos nós sabemos que ele é um dos meus amigos mais próximos na liga”, disse Williams à NBC Sports Boston.

“JB meio que intensificou a situação, mas eu entendo que ele está tentando proteger seu companheiro de equipe. Mas esse é (Tatum) meu cachorro.

O jogo também não acalmou após a falta sobre Tatum. Momentos depois, LaMelo Ball derrubou a estrela do Celtics em uma tentativa de 3 pontos e foi considerado flagrante por uma falta perigosa. Então, nos segundos finais, o atacante do Hornets, Miles Bridges, foi expulso.

“As equipes gostam de enviar mensagens e tentar definir o tom e fazer todos os tipos de coisas diferentes para tentar nos tirar do personagem ou bagunçar nossa mente ou nos fazer sentir que resolvemos ou qualquer que seja o caso”, disse Brown. “Não vamos aceitar nada disso. Não vamos – é isso. Simplesmente não vamos.”

As equipes não terão que esperar muito para se verem. Eles jogam novamente no sábado à noite, desta vez em Boston.