Bruce Willis, Martha Stewart e mais celebridades comemoram o Dia de Ação de Graças de 2024

As celebridades têm muito a agradecer… e celebraram o Dia de Ação de Graças de 2024 em grande estilo – com boa comida, bons amigos e muito poder de estrela.

Bruce Willis – ainda lutando contra a afasia, distúrbio de linguagem – passou as férias com suas filhas e esposa… conversando com Rumer dar Escoteiro em um momento comovente, apesar de seu diagnóstico assustador.