Camila Cabello cai do lado de fora da festa do Chateau Marmont e evita pergunta de Shawn Mendes

Camila CabelloA noite de Annie quase mudou quando ela e sua amiga caíram no chão do lado de fora da festa de Halloween do Chateau Marmont… embora, felizmente, não houvesse nenhum ferimento sangrento em um filme de terror com que se preocupar.

Conversamos com a cantora e compositora do lado de fora da chamativa festa de Halloween do Chateau Marmont em Los Angeles na noite de quinta-feira… e, antes mesmo que pudéssemos fazer uma pergunta, sua amiga sofreu um derramamento feio na calçada.

Confira o clipe… A amiga de CC cai e a estrela pop não consegue evitar de começar a rir antes de ir buscar seu amigo – apenas para cair no chão também.

Parece que o flash das câmeras dos paparazzi teve algo a ver com as quedas aqui… porque assim que as lâmpadas param de apagar, as mulheres se levantam bem e vão em direção ao carro.

Neste ponto, podemos fazer algumas perguntas a Cabello… primeiro verificando como ela se sente em relação a Jovem bandido recebendo fora da prisão – e Cabello diz que mal pode esperar para trabalhar com ele novamente.

Quanto aos pensamentos dela são Shawn Mendes‘comentários recentes sobre sua sexualidade… Camila decide ficar quieta aqui – entrando em seu carro sem dar uma resposta.

“A verdade sobre minha vida e sexualidade é que, cara, estou descobrindo como todo mundo. Eu realmente não sei às vezes e sei outras vezes. É realmente assustador porque vivemos em uma sociedade que tem muito a dizer sobre isso.” – @ShawnMendes pic.twitter.com/dUFW9NkVme – Luis Gonzalez (@LuisChavezTV) 29 de outubro de 2024

Como já dissemos, durante seu show no Red Rocks Amphitheatre, no Colorado, na segunda-feira, Shawn revelou que ainda está descobrindo sua sexualidade … diga às pessoas que é complexo.

Ele foi visto esta semana abraçando o músico Mike Sabath dar saindo em Los Angeles sem camisa … mas parece que Camila não está interessada em falar sobre as atividades recentes de Shawn.