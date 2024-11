Cardi B dispara multidão no Kamala Harris Rally em Milwaukee

cartão b está dobrando seu endosso a Kamala Harris … falando no comício do candidato democrata em Milwaukee, Wisconsin, na noite de sexta-feira.

O rapper subiu ao pódio para se dirigir à multidão no evento de campanha… que também contou com apresentações de GloRilla , Moinho Flo , MC Lyte , Os irmãos Isley dar DJ Gêmeos Gilly .

Jennifer Lopez falou no comício de Halloween do vice-presidente em Las Vegas, endossando o candidato presidencial depois que Porto Rico foi chamado de “ilha flutuante de lixo” em Donald Trumpcomício no Madison Square Garden no domingo.