Chelsea x Man United para entreter, Atlanta se prepara para Messi

Bem-vindo a uma nova temporada de Onside/Offside! Luis Miguel Echegaray compartilha seu ponto de vista sobre as últimas manchetes do mundo do futebol, incluindo atuações marcantes, jogos que você pode ter perdido, o que ficar de olho nos próximos dias e, claro, o que mereceu mais atenção e críticas. Esta semana, uma prévia do Manchester United x Chelsea, as táticas de Enzo Maresca e a viagem de Lionel Messi e Inter Miami ao Atlanta United enquanto os playoffs da MLS continuam.

Do lado de fora

O destemido Chelsea de Enzo Maresca enfrenta o difícil Man United

Man United e Chelsea se enfrentam neste domingo em Old Trafford, e acredito que o confronto será cinema do mais alto nível. Discutirei o Man United mais adiante nesta coluna, mas por enquanto, vamos olhar para o Chelsea, e especificamente para o técnico Enzo Maresca, que até agora tem feito um trabalho notável dentro e fora de campo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Como torcedores do jogo, julgamos o sucesso pelo que vemos em campo, mas o que acontece nesses 90 minutos é resultado do trabalho no campo de treinamento. Os gestores de topo implementam cenários nos treinos que se traduzem em sucesso nos jogos. Não sempre conforme planejado, mas na maioria das vezes uma vitória ou um desempenho sólido se baseia nas lições aplicadas em bom treinamento. Como disse uma vez o lendário técnico do Hall da Fama da NFL, Vince Lombardi, “a prática não leva à perfeição. Somente a prática perfeita leva à perfeição”.

Veja os quatro melhores treinadores da Premier League no momento: Pep Guardiola, Arne Slot, Mikel Arteta e Unai Emery. Todos eles são obcecados pela preparação e pelos detalhes, e é a busca exaustiva pela perfeição que os separa de todos os outros. Maresca é cortada do mesmo tecido. Ele é um estudante faminto do jogo.

Nós o conhecemos recentemente como ex-assistente de Guardiola no Man City, que levou o Leicester City ao título do campeonato e à promoção na temporada passada, mas seu treinamento gerencial começou muito antes disso. Ele era um ex-meio-campista versátil e viajado que já foi treinado por Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Manuel Pellegrini, que lhe disseram que um dia poderia se tornar um grande treinador.

Ele escreveu uma tese comparando o futebol ao xadrez, pois era apaixonado pelo jogo posicional e pela estratégia. E foi assim que a sua filosofia rapidamente teve sucesso no Chelsea, o clube com um milhão de peças de xadrez. Em sua primeira temporada, ele está dando estrutura e estratégia a um elenco que tem estado disfuncional recentemente. Ele tem vários jogadores que não estão apenas entregando, mas se tornando estrelas, e um deles em particular – Cole Palmer – é, na minha opinião, o melhor jogador da liga. Palmer é o jogador mais premiado.

A tática de Maresca prioriza o domínio total da bola, mas não apenas pela posse de bola. Ele quer onda após onda de transição de ataque para dominar os adversários. Pode haver algum risco, pois a equipe pode ficar exposta, mas assim como acontece com o Gambito da Dama no xadrez (onde um lado sacrifica um peão para obter o controle do centro do tabuleiro), o risco pode resultar em recompensa.

Dada a derrota no meio da semana para o Newcastle United na Carabao Cup, também vale lembrar que o Chelsea tem um elenco jovem e inchado, enquanto Maresca continua a rodar jogadores em meio a uma agenda agitada. No geral, porém, especialmente com a sua atual campanha na Premier League, o italiano está a fazer uma grande temporada e os riscos são pagando.

jogar 1:09 Hislop: O Chelsea percorreu um longo caminho desde a decepção da temporada passada Steve Nicol e Shaka Hislop explicam por que o Chelsea é “muito divertido” de assistir sob o comando de Enzo Maresca após a vitória sobre o Gent.

Miami de Messi pronta para deslumbrar no Atlanta United

Depois de vencer o jogo 1 no Chase Stadium na última sexta-feira, 25 de outubro, Messi e Inter Miami pretendem concluir sua série melhor de três da primeira rodada neste sábado contra o Atlanta United e garantir uma vaga nas semifinais da Conferência Leste com Orlando City ou Charlotte FC.

Mais três vitórias e o Inter Miami fará sua primeira aparição na MLS Cup, e o que é ainda mais atraente para seus torcedores, eles seriam os anfitriões. Mas o Atlanta United – que lutou muito para manter o placar de 2 a 1 na primeira partida, principalmente graças ao goleiro Brad Guzan – não está aqui apenas para aumentar os números. Os campeões da MLS Cup 2018 esperam que o fator casa os leve à vitória, e se há uma torcida que pode fazer a diferença, é a de Atlanta.

A noite de sábado deve ser uma atmosfera eletrizante depois que o Atlanta United anunciou que abrirá com capacidade total, que é de quase 70.000 torcedores. A primeira razão para isto é óbvia: Lionel Messi. Quando ele chega à cidade, todo mundo quer uma passagem.

Mas há outros fatores que farão com que o jogo de sábado à noite seja uma vitória para a MLS. Um deles é a cidade e a torcida do Atlanta United, que tem histórico de lotação em seus estádios. Na verdade, os fãs já fizeram isso quase 30 vezes antes deste fim de semana. A estreia desta temporada, em 9 de março, contra o New England, por exemplo, contou com uma multidão de 67.727 torcedores.

Outra parte intrigante da narrativa de sábado à noite é que embora Messi e Inter Miami estejam vindo para a cidade, é o ex-técnico do Atlanta, Gerardo “Tata” Martino, agora técnico do Miami, que vai atrair muita atenção. Martino entregou a já mencionada MLS Cup 2018 para Atlanta e será para sempre reverenciado no futebol da Geórgia. Seu projeto vencedor em Atlanta é um grande motivo para o crescimento contínuo do futebol nas regiões vizinhas. Tanto que a cidade de Roswell, um subúrbio de Atlanta com grande crescimento do futebol juvenil e local, deu a Martino as chaves da cidade, e isso foi antes Atlanta ganhou a Copa MLS!

A recepção que terá dos adeptos da casa num jogo tão crucial pode ser tão poderosa como a que dão a Messi.

jogar 1:54 A aposta de Messi valerá a pena se o Inter Miami vencer a MLS Cup? Herc Gomez, do Futbol Americas, diz que Lionel Messi foi trazido para o Inter Miami para ganhar troféus como a MLS Cup.

Impedimento

A nomeação de Amorim do Man United deveria ter acontecido há muito tempo

O Man United finalmente agiu. Depois de um péssimo início de temporada, com o clube na 14ª posição com apenas 11 pontos (sete acima da zona de despromoção) e com apenas oito golos marcados, os Red Devils despediram Erik ten Hag e contrataram Rúben Amorim, do Sporting, um dos os melhores jovens gestores da Europa.

Por que essa decisão demorou tanto? Parte da resposta está na indecisão dos proprietários, que foi o que levou este clube ao fracasso nesta temporada.

Ineos Sport de Sir Jim Ratcliffe, Sir David Brailsford, Omar Berrada, Dan Ashworth – todos esses executivos pretendem representar não apenas uma nova era no United, mas uma que proporcione foco e visão. Mas o atraso na partida de Ten Hag é o maior exemplo de por que nada disso é verdade.

O técnico holandês deveria ter saído no verão, mas a vitória da Copa da Inglaterra sobre o Man City na temporada passada lhe rendeu tempo na liderança. Então, o United gastou US$ 250 milhões no verão em novas contratações, e agora ainda mais dinheiro foi gasto na liberação de Ten Hag, bem como na necessidade de acionar a cláusula de rescisão de US$ 11 milhões de Amorim.

Tudo isso poderia ter sido evitado se o conselho tivesse reagido mais rapidamente.

Olha, darei crédito a quem é devido. Amorim é uma ótima nomeação. O jogador de 39 anos é um bom tático, confiante, ótimo com a mídia e comandante dentro do vestiário. Ele também é um pragmático, o que ajuda o United porque o clube precisa de um jogador de equipe neste momento. Claro, quem entra na liga pela primeira vez, especialmente em um clube como o Man United, pode pensar que isso também é uma aposta. Mas existem apostas ignorantes e outras inteligentes. Este é o último.

No entanto, depois de todo o dinheiro gasto na contratação de jogadores e treinadores, na dispensa de Ten Hag e na contratação de Amorim, é uma pena que grande parte desta demora pudesse ter sido evitada.

jogar 1:50 Ogden: Amorim precisará de um impacto imediato no Manchester United Mark Ogden e Janusz Michallik concordam que é vital para Rúben Amorim ter um início positivo como treinador do Manchester United.

Palavra final

O jogo do Valência com o Real Madrid foi adiado neste fim de semana devido a algumas trágicas inundações na região. Para contextualizar, a chuva equivalente a um ano caiu no espaço de oito horas em toda a região, causando as piores inundações repentinas em décadas em Espanha. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou quinta-feira que todos os jogos deste fim de semana na região valenciana serão remarcados, a pedido da LaLiga.

O governo espanhol declarou três dias de luto, com pelo menos 155 mortos e “muitas pessoas” desaparecidas após as chuvas torrenciais desta semana.

Meus pensamentos vão para todos os afetados por esta tragédia.