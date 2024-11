Cidade Criativa do Cinema, Penedo coleciona conquistas desde seu reconhecimento

Parece que foi ontem que Penedo ganhou o título e foi reconhecida como membro oficial da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria Cinema. Há um ano, o povo penedense comemora a tão sonhada nomenclatura e vivencia as conquistas.

Após um trabalho incansável, que teve início em dezembro de 2022, repleto de seriedade, técnica, dedicação, profissionalismo e importantes parcerias, Penedo foi designada, em 31 de outubro de 2023, como Cidade Criativa da UNESCO, na categoria Cinema.

Ao fazer parte da Rede Mundial de Cidades Criativas, Penedo assume o compromisso de desenvolver ainda mais a economia criativa em suas mais diversas áreas.

“Há um ano, Penedo foi escolhida como Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, e durante esse período, a evolução foi muito grande. Nosso Cine Penedo foi reaberto e, hoje, além de projetos em parceria com a UFAL, como o Quarta de Cinema Livre, funciona, também, de forma comercial, de quinta a domingo. Penedo passou a ter mais visibilidade e dentre outras coisas. Foi um ano muito proveitoso pra nossa cidade e mostrou que, realmente, ela tem condição de ser uma cidade criativa. Vamos continuar trabalhando pra que Penedo seja cada vez mais inovadora e criativa”, disse o Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes.

Desde o título até os dias atuais, o município de Penedo coleciona muitas conquistas envolvendo esse setor que é tão importante e tão presente na vida de toda a população penedense.

O título impulsionou a criação de novos eventos e festivais e, que, agora, passam a integrar o calendário anual do município. Um grande exemplo são os eventos Jornada Criativa, que reúne especialistas do setor para palestras, debates e bate-papos, e o Festival Penedo Sabor e Jazz, que em sua edição piloto, em julho de 2024, já caiu no gosto do público e virou referência.

O título da UNESCO também inclui Penedo nos compromissos oficiais e aproxima a relação do município com outras cidades da rede, que permite trocas de experiências e debates de novas ideias, em reuniões, eventos e workshops, como foi o caso do Fórum Mundial de Cidades da UNESCO, que aconteceu em julho de 2024, na cidade de Braga, em Portugal.

O fortalecimento de Penedo como cidade-cenário também foi uma das conquistas que o título trouxe. O município ganhou mais visibilidade e serviu de locação, em fevereiro deste ano, para o filme Olhe Para Mim, do diretor Rafhael Barbosa. A gravação do longa-metragem foi bastante positiva, e resultou na geração de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia de vários setores, deixando mais de 1 milhão de reais na cidade.

O título de Cidade Criativa também atrai turistas e visitantes de todo o país. O turismo cultural é fortalecido, visto que Penedo possui um rico acervo histórico. Os artesãos e artistas locais também ganham.

Incentivados pelo título e reconhecimento de Penedo, eles têm mais oportunidades para expor e comercializar seus trabalhos em feiras, exposições e nos principais eventos do setor do turismo Brasil afora.

Não podemos deixar de citar a reabertura do Cine Penedo que, após 40 anos fechado, foi restaurado e reformado. O equipamento resgata e fortalece a cultura do audiovisual penedense, ao mesmo tempo que contempla a população com programas, projetos e eventos que envolvem diretamente a sétima arte.

“A administração Ronaldo Lopes segue atuando de forma a fortalecer a economia criativa no município, honrando o compromisso firmado com a UNESCO. Em apenas um ano, muitos projetos estão sendo executados e muitos outros estão sendo planejados para que Penedo possa ser considerada a capital criativa de Alagoas”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Além de ser a única alagoana na Rede Mundial de Cidades Criativas, somente Penedo e Santos-SP integram, entre municípios de todo o Brasil, o seleto grupo na categoria Cinema.

Atualmente, a rede mundial da Unesco conta com cerca de 350 cidades em mais de 100 países, nas sete áreas criativas: cinema, artesanato, design, gastronomia, artes midiáticas, música e literatura.

