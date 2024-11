Coco Gauff – Finais do WTA na Arábia Saudita podem ajudar a ‘abrir portas’

Organizar as finais do WTA na Arábia Saudita pode ajudar a trazer mudanças em nome da igualdade de género e dos direitos LGBTQ no reino, disse Coco Gauff, embora a ex-campeã do Aberto dos Estados Unidos tenha acrescentado que ainda tem algumas reservas.

Riad sediará o final da temporada, que contará com os oito melhores jogadores de simples e duplas, de 2024 a 2026, substituindo o anfitrião do ano passado, Cancún, no México. As finais do WTA deste ano acontecerão de 2 a 9 de novembro.

A WTA recebeu críticas pela mudança, com os grandes Chris Evert e Martina Navratilova expressando sua oposição.

“Obviamente, estou muito ciente da situação aqui na Arábia Saudita. Minha opinião é que acredito que o esporte pode abrir portas para as pessoas”, disse Gauff aos repórteres na sexta-feira. “Este é o primeiro evento profissional de tênis feminino realizado aqui. A WTA se comprometeu, nos próximos três anos, a ajudar o programa Future Stars aqui na Arábia Saudita e a introduzir mais mulheres sauditas, especialmente no esporte.

“Acho que o objetivo deles é ter um milhão de pessoas jogando tênis aqui até 2030. Então, espero que com isso as pessoas nos vejam e vejam o que representamos, e espero que isso promova mais igualdade”.

A Arábia Saudita investiu pesadamente nos últimos anos em eventos esportivos e equipes profissionais de alto nível, do futebol ao golfe e à Fórmula 1, embora os críticos, incluindo grupos de direitos das mulheres e membros da comunidade LGBTQ, tenham acusado o reino de usar seu Investimento Público Fundo para “lavagem esportiva” em seu histórico de direitos humanos.

O país nega acusações de violações dos direitos humanos e afirma que protege a sua segurança nacional através das suas leis.

“Eu estaria mentindo para vocês se dissesse que não tenho reservas. Vocês sabem quem eu sou e as coisas sobre as quais falo. Estive em praticamente todas as ligações de jogadores que pude fazer com a WTA”, disse Gauff. “Uma das coisas que eu disse foi: ‘Se viermos para cá, não podemos simplesmente vir aqui, jogar nosso torneio e ir embora. Temos que ter um programa real, um plano real em vigor.’

“Conversamos com muitas mulheres aqui na Arábia Saudita, e uma delas foi a princesa Reema Bandar Al-Saud. [the first female Saudi ambassador to the U.S.]. … Uma das questões que levantei foi sobre questões LGBTQ e questões de direitos das mulheres e como podemos ajudar com isso.”

A número 3 do mundo disse que queria ver por si mesma se houve progresso, acrescentando: “Se eu me sentisse desconfortável ou parecesse que nada estava acontecendo, então talvez eu provavelmente não voltasse”.

Gauff enfrenta a compatriota Jessica Pegula em sua partida de abertura das finais do WTA no domingo.