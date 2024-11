Contrato de Marcelo com o Fluminense foi rescindido após confronto com o técnico

RIO DE JANEIRO – Marcelo, ex-jogador do Real Madrid, teve seu contrato com o Fluminense rescindido dois meses antes no sábado, um dia após a briga do zagueiro com o técnico Mano Menezes.

O clube brasileiro afirmou em comunicado que a decisão foi de comum acordo.

“Os laços institucionais e emocionais entre Fluminense e Marcelo permanecem intactos”, disse o Fluminense.

Marcelo não comentou.

No ano passado, Marcelo conquistou o campeonato estadual do Rio de Janeiro e a Copa Libertadores pelo Fluminense, seu primeiro clube profissional antes de ingressar no Real Madrid no final de 2006, aos 18 anos.

O contrato de Marcelo com o clube de infância Fluminense foi rescindido. Ruano Carneiro/Getty Images

Menezes iria utilizar Marcelo, de 36 anos, como reserva nos minutos finais do confronto do Fluminense contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro pareceu contestar as instruções do técnico, que decidiu colocar em campo o atacante John Kennedy.

O Fluminense liderava por 2 a 1 na época, mas o Grêmio marcou de pênalti pouco antes do apito final para empatar no Estádio do Maracanã.

“Eu ia trazer o Marcelo naquela época, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia”, disse Menezes em entrevista coletiva. “Ele não iria resolver nenhum problema para nós, ele estava intervindo para nos deixar ficar com o que tínhamos. [on the scoreboard]. Faltavam apenas dois, três minutos para o fim.”

O Fluminense é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro com 37 pontos em 32 partidas.