Custer consegue a chance pelo título do Xfinity e faz inimigos em Martinsville

A vitória de Aric Almirola no sábado no Martinsville Speedway ajudou Cole Custer a ter uma chance pelo campeonato da Xfinity Series depois de uma corrida acirrada que pode ter rendido inimigos ao atual campeão na final da próxima semana.

Almirola está trabalhando meio período na Joe Gibbs Racing, então ele não era elegível para os playoffs. AJ Allmendinger e Austin Hill já haviam se classificado para os playoffs, então havia duas vagas abertas para seis pilotos.

A vitória do Almirola, a terceira na temporada, permitiu que as duas últimas vagas da disputa do campeonato fossem decididas por pontos. Almirola, ao longo de uma corrida final de 16 voltas até o final, teve que segurar Sammy Smith e Chandler Smith, qualquer um dos quais teria chegado à decisão do título no próximo sábado em Phoenix Raceway com uma vitória em Martinsville.

“Uau. Que carro de corrida incrível”, disse Almirola. “Estava tão ligado. Faria tudo o que eu queria. Este é um lugar tão especial. Esta é de longe a minha pista de corrida favorita.

“Vamos correr pelo campeonato de proprietários em Phoenix.”

No campeonato de pilotos, as duas últimas vagas foram para Custer, atual campeão da Xfinity Series, que terminou em quarto, e Justin Allgaier, que terminou em quinto.

Chandler Smith e Custer lutaram por posição no final da corrida de uma forma que enfureceu Smith e o levou a enfrentar Custer depois. O confronto acalorado levou Smith a dar um soco em Custer.

Chandler Smith (à esquerda) e Cole Custer entram em uma briga após um final difícil no NASCAR Xfinity Series National Debt Relief 250 de sábado no Martinsville Speedway. Foto de Jonathan Bachman/Getty Images

Custer disse que os dois estiveram brigando durante grande parte da temporada, enquanto Smith insinuou que competirá forte com Custer no próximo sábado.

“Estou em uma situação em que preciso vencer. Ele não estava naquele momento e nem tentou marcar o escanteio”, disse Chandler Smith. “É verdade que eu o movi na volta anterior, mas estou batendo em seu pára-choque nas cinco voltas anteriores. Eu dei graça a ele, antes de finalmente despachá-lo, e então ele nem tenta me dar uma chance de entrar. turno um. É o que é.”

Não foi a única briga de Custer na corrida: Custer se envolveu cedo com Allmendinger e terminou com a queda de Allmendinger.

Os dois estavam correndo apenas 12 voltas de corrida e Custer tentava ultrapassar Allmendinger. Custer deu-lhe um empurrão que o tirou da linha. Allmendinger então tentou forçar o caminho de volta ao final da pista. Ele acabou caindo.

“Eu tive que ir, ele não ia aceitar, saiu sozinho”, disse Custer no rádio.

Allmendinger, assim como Chandler Smith, parecia descontente com Custer.

“Mal posso esperar para chegar a Phoenix”, foi a resposta concisa de Allmendinger ao incidente.

E, quando informado de que Custer havia dito que Allmendinger se destruiu, Allmendinger desviou novamente.

“Vamos ganhar um campeonato, então essa é a mentalidade”, disse Allmendinger. “Está tudo bem.”

A Associated Press contribuiu para esta história.