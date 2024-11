Dak Prescott está com mais problemas, já que Ezekiel Elliott não jogará em Atlanta por um motivo inesperado

Dallas Cowboys O running back Ezekiel Elliott não viajará com o time para Atlanta neste fim de semana, marcando uma rara ausência do veterano craque por motivos disciplinares. Rede NFL Ian Rapoport e ESPN Todd Archer foram um dos primeiros a relatar que Elliott, um líder de longa data no ataque de Dallas, não se preparará para o confronto de domingo contra os Falcons. Este desenvolvimento deixa os Cowboys lutando para preencher uma lacuna significativa em sua escalação.

Com Elliott fora, os Cowboys têm convocou o veterano Dalvin Cook do time de treino pela segunda semana consecutiva. Cook, que se juntou ao Dallas como reforço no meio da temporada, teve um desempenho modesto no jogo da semana passada contra o San Francisco 49ers, conseguindo apenas 12 jardas em seis corridas.

No entanto, com Elliott fora da rotação, Cook provavelmente verá mais fotos, compartilhando responsabilidades com Rico Dowdle. Os Cowboys estão esperançosos de que a dupla possa se apresentar e dar um impulso ao seu difícil jogo de corrida, que atualmente ocupa o último lugar na NFL com uma média de apenas 74,1 jardas corridas por jogo.

Essa falta de produção em campo ocorre em um momento em que o ataque de Dallas precisa de uma faísca. Elliott tem sido um principal contribuidor da zona vermelha e presença confiável nesta temporadaacumulando 149 jardas em 48 corridas e marcando dois touchdowns corridos. Sua média de 3,1 jardas por carregamento pode não ser recorde, mas suas contribuições proporcionaram estabilidade a um ataque de Dallas que, de outra forma, teria sido inconsistente. A ausência de Elliott deixará os Cowboys sem uma de suas poucas ameaças terrestres consistentescolocando pressão adicional sobre o quarterback Dak Prescott e o corpo receptor.

O confronto dos Cowboys contra os Falcons apresenta um teste interessante, já que A defesa de Atlanta ocupa a 21ª posição contra a corridapermitindo uma média de 132,6 jardas corridas por jogo. Este confronto potencialmente favorável pode ser uma oportunidade de ouro para Cook e Dowdle causarem impacto e ajudar Dallas a evitar se tornar unidimensional no ataque. Os fãs dos Cowboys estarão observando atentamente para ver se Cook, que teve uma estreia tranquila na semana passada, pode se estabelecer como uma opção confiável na ausência de Elliott.

Para reforçar ainda mais sua escalação, Dallas também elevou o cornerback Josh Butler do time de treino. Com a defesa dos Cowboys enfrentando um ataque dinâmico dos Falcons liderado pelo quarterback Kirk Cousins, a profundidade adicional na secundária pode ser crucial. No entanto, todos os olhos estarão voltados para como os Cowboys lidam com a ausência de Elliott no ataque. A temporada do Dallas pode depender de sua capacidade de adaptação a mudanças imprevistas, especialmente no jogo de chão.

Elliott, que 9.053 jardas corridas na carreira em suas nove temporadas na NFLtem sido uma constante para os torcedores do Dallas, então sua ausência certamente será sentida no domingo. Para o Cowboys Nation, o jogo de domingo não é apenas uma batalha contra os Falcons – é um teste para saber se Dallas pode encontrar novas respostas sem depender de um de seus criadores de jogo mais conhecidos.