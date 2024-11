Datas da turnê final de Taylor Swift chegando, Vancouver se prepara para sua chegada

É o fim de uma ‘era’ para Taylor Swift … e Vancouver está fazendo de tudo para mandá-la embora com um grande estrondo enquanto ela encerra sua turnê com três shows finais.

Como você pode ver nessas fotos, a cidade está no modo Swiftie, com uma placa gigante “SWIFTCOUVER” perto da água, um outdoor no pé. letra de sua música “Long Live” e, ainda por cima, uma placa de rua onde se lê “Taylor Way Vancouver”.