Derrick Lewis fora do UFC Edmonton, luta contra Jhonata Diniz cancelada do card

Derrick Lewis não compete mais no UFC Edmonton.

O peso pesado foi forçado a abandonar a luta agendada contra Jhonata Diniz com a luta agora retirada do card marcado para acontecer na noite de sábado, no Rogers Place.

Lewis foi forçado a sair da luta devido a um problema médico não relacionado ao corte de peso, segundo dirigentes do UFC.

Embora Lewis tenha subido na balança na pesagem oficial na manhã de sexta-feira, ele não estava na pesagem cerimonial mais tarde, o que levantou suspeitas sobre sua prontidão para a luta. Poucas horas depois, dirigentes do UFC confirmaram que Lewis foi retirado do evento e sua luta com Diniz foi cancelada.

É uma reviravolta infeliz para Lewis, que buscava aproveitar a vitória sobre Rodrigo Nascimento em maio, ao ampliar seu recorde de maior número de nocautes na história do UFC, com 15 no total.

Enquanto isso, Diniz perde a chance de enfrentar Lewis, um veterano estabelecido e ex-desafiante ao título, depois de iniciar sua carreira no UFC com duas vitórias consecutivas e acumular um recorde geral perfeito de 8-0.

O card do UFC Edmonton agora avança com 13 lutas no total. A luta no peso mosca entre a canadense Jasmine Jasudavicius e Ariane da Silva deve ocupar a vaga no card principal.