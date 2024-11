Destaques completos do vídeo da luta de Brandon Moreno x Amir Albazi

Na luta principal do UFC Edmonton, Moreno deu uma clínica por cinco rounds, quase eliminando Amir Albazi do placar e deixando o Canadá com vitória por decisão unânime. Foi a primeira vitória de Moreno desde janeiro de 2023, depois que ele sofreu derrotas consecutivas por decisão dividida para Alexandre Pantoja e Brandon Royval.

Esses contratempos deixaram Moreno, bicampeão peso mosca do UFC, no limbo, e ele teria que entregar contra Albazi ou potencialmente perderia seu lugar na linha de desafiantes para sempre. Assim que o sinal tocou, Moreno não deixou dúvidas de que ainda é um campeão ao derrotar Albazi por 25 minutos.

No final da luta, Albazi ensanguentado só pôde abraçar Moreno, sabendo que havia perdido para o melhor lutador daquela noite. Os juízes pontuaram a disputa 49-46, 50-45 e 50-45 a favor de Moreno.

Veja os destaques da luta abaixo.

Greves

Albazi sai para fazer algo que parece incrível. Ele está envolto na bandeira iraquiana e sorrindo de orelha a orelha. Ele está usando shorts brancos e parece pronto.

Moreno chega à arena e está com cara de malvado. Ele está caminhando em direção à jaula. Honestamente, parece bastante assustador. E a multidão o AMA. Uma figura querida neste esporte. Ele está com seus shorts personalizados (que são legais pra caramba) e está quase na hora.

Conto da fita e anúncios

Moreno é 1 ano mais novo, 5 centímetros mais alto e tem uma vantagem de alcance de 5 centímetros. Ele também é um favorito nas apostas em -180 com o retorno sobre Albazi em +150.

Bruce Buffer faz as coisas andarem. Os juízes são Derek Cleary, Eric Colon e Sal D’Amato. Marc Goddard é o árbitro.

A multidão está animada enquanto Buffer faz as introduções. Albazi faz sombra e recebe vaias altas. Moreno anda de um lado para o outro e a multidão aplaude com entusiasmo.

Os dois homens se encontram no meio para instruções finais e tocam nas luvas. Chegou a hora!

Rodada 1

Os dois homens saem em ortodoxo e se encontram no centro para começar, sondando imediatamente com golpes. Moreno segura o centro logo enquanto Albazi voa por fora atrás de uma guarda alta. Primeiro minuto provisório enquanto os dois homens sentem as coisas.

Moreno brincando com looks diferentes na mão dianteira e nos pés. Moreno com um longo golpe em uma entrada e uma colisão, mas quebra imediatamente. Albazi acerta um chute baixo interno. Moreno acerta um gancho fadeaway na mão direita que fica aquém de Albazi.

Moreno dê a ele o movimento, as mudanças. Albazi não reage e agora assume o centro. Moreno desce as mãos com um chute no corpo e depois dá uma boa mão direita por cima. Albazi o pressiona para trás e acerta um chute frontal no corpo. Ainda muito tenso no início.

Um bom chute rasteiro de Albazi desequilibra Moreno e Albazi dá um bom golpe. Ele está começando a fingir levemente e abrir oportunidades. Moreno parece mais rápido, mas não tanto, quando Albazi acerta com a mão direita.

Saltando o gancho de esquerda dos olhares de Moreno. Em seguida, um gancho de esquerda. Ele é um pouco pouco ortodoxo e acerta uma boa mão direita! Albazi se desequilibrou com isso, mas parece estar bem e depois acerta um chute baixo. Ele foi até aquele poço algumas vezes com sucesso.

Moreno dá socos violentos e depois eles trocam os ganchos. Albazi com outro chute frontal que fica aquém. Moreno com um belo combo de soco e chute logo antes da buzina.

MMA Fighting marca o round 10-9 Moreno.

2ª rodada

O escanteio de Albazi disse que ele está esperando demais. Vamos ver se isso muda.

Albazi vai direto para o centro para começar, mas Moreno o apoia com alguns socos e um chute baixo interno.

OH! Moreno acertou um chute na cabeça e Albazi se machucou! Ele tem uma cara de pôquer, mas os joelhos de Albazi dobraram! Ele está circulando e se desvencilhando, mas Moreno avançou sobre ele e Albazi teve que sair de lá.

Albazi agarra um clinche, mas Moreno quebra e Albazi parece estar com os pés sob ele. Moreno acerta um gancho de esquerda. E outro. Ele está começando a esgueirar-se de forma consistente para aquela volta deixada em volta da guarda. E nesta rodada o Albazi está muito defensivo. Talvez ainda esteja se recuperando.

Moreno rasga o corpo enquanto Albazi o ataca. Bom trabalho. Então Albazi muda de nível e derruba, mas Moreno imediatamente se levanta. Isto é uma má notícia para Albazi, à medida que nos aproximamos da metade do caminho.

Albazi começa a atacar, mas ainda com volume baixo no geral e Moreno acerta com um uppercut. Em seguida, um contador cruzado. Moreno começou a ficar atrevido, mas Albazi mostrou alguns movimentos de cabeça muito legais para deslizar muitas dessas combinações descoladas.

Moreno dá um belo golpe. E um gancho de esquerda desequilibra Albazi novamente. Albazi volta ao poço com chutes e esse é o seu melhor ataque no momento. Ele está perdendo as trocas de boxe enquanto Moreno começa a realmente carregar suas combinações agora, 5-6-7 socos por vez.

MMA Fighting pontua o round 10-9 Moreno, 20-18 Moreno no geral.

Rodada 3

O escanteio de Albazi foi um pouco severo com ele, dizendo-lhe para ficar mais ativo. E ele sai com isso em mente, mas Moreno o encontra no meio e leva a melhor na troca inicial.

Moreno agora nunca mais dá apenas um soco. Tudo está combinado e pelo menos algumas dessas fotos estão chegando em casa. Moreno rasga o corpo e começa a balançar forte agora também. Confie no wazoo do ex-campeão.

Albazi tem um corte sob o olho direito. Não tenho certeza do que aconteceu, mas ele comeu um monte. Então Albazi acerta seu melhor soco da luta. Uma direita limpa que Moreno pega no queixo. Mas o queixo do Moreno é excepcional. Albazi quase acerta uma joelhada enorme quando Moreno se abaixa, mas erra e Moreno o acerta com uma grande esquerda.

Essa luta está escapando de Albazi enquanto Moreno está acumulando danos nele. E Albazi simplesmente não está atingindo o resultado. Ele acerta um bom gancho, mas não o suficiente. Ele precisa de mais volume, ou de um GRANDE shot e nenhum dos dois veio ainda enquanto Moreno continua andando com ele pela jaula.

Albazi muda de nível e Moreno descarta e o acerta novamente.

Oh! Moreno dá um soco no olho e Albazi pede uma cutucada, mas Goddard percebe e manda ele continuar lutando. Albazi claramente comprometeu-se agora e Moreno ataca-o, então Albazi tem que recuar e clarear os olhos o melhor que puder. A multidão começa a mudar “Mo-Re-No” e Albazi mergulha com uma perna só, mas Moreno se desvencilha com um soco.

Esta foi uma rodada melhor de Albazi, mas ele ainda perdeu com facilidade.

MMA Fighting pontua o round 10-9 Moreno, 30-27 Moreno no geral.

Rodada 4

O escanteio de Albazi contou a verdade, ele está perdendo há três rounds. Ele sai com fogo e Moreno fica feliz em encontrá-lo no meio e balançar. E Albazi desiste depois de um momento. Ele não quer briga.

Mas no espaço ele também está sendo mastigado. Moreno acerta um ótimo gancho de esquerda em cima e depois no corpo. Ele está simplesmente dando um passo à frente e não tem medo do ataque de Albazi neste momento.

Moreno botando muito pouco volume agora, só mantendo os punhos na cara do Albazi. Albazi está tendo momentos de sucesso, mas agora ele é uma pipa dançando em um furacão – sendo golpeado em todos os sentidos.

Bom chute frontal de Albazi e um soco. Como eu disse, ele está tendo momentos. Mas então ele come uma série de golpes e um gancho e tudo em vão.

Moreno desacelerando um pouco agora. Não é nem de perto a mesma produção de alta energia que ele estava lançando. Albazi não consegue responder adequadamente e Moreno ainda pode lançar ataques ofensivos sempre que Albazi fica brincalhão. Só uma aula magistral de manejo dessa luta do Moreno que não leva muita pancada, acerta bastante e controla a ação em todas as fases.

Albazi aparece sem respostas. Ele está fazendo as mesmas coisas e não mais agora. Apenas executando as mesmas coisas por aí e ele precisa de um milagre.

MMA Fighting marca o round 10-9 Moreno, 40-36 Moreno no geral.

Rodada 5

Crédito para o escanteio de Albazi, eles chutam direto e dizem que ele precisa finalizar. E ele faz. Infelizmente, Moreno nunca terminou essa tarefa. Principalmente porque o escanteio de Moreno manda ele ser disciplinado nesta rodada.

Golpes de ambos os lados logo no início e Albazi não tem a urgência que você gostaria de ver. Na verdade, Moreno parece ter mais. Ele está tentando fazer uma declaração e ataca Albazi. Eles brigam e depois uma queda é recheada por Moreno. E, ah, não, há uma cotovelada de Albazi.

Interrompa a ação e a repetição é clara. Não intencional, apenas uma briga selvagem e dedos encontraram o olho. Moreno se recupera e recomeçamos para os 4 minutos finais.

Moreno é quem impulsiona a ação, apesar de estar claramente à frente. Albazi não parece perdido, mas não está fazendo muita coisa.

Moreno tenta derrubar, Albazi acerta e Moreno acerta!!! Albazi está com as pernas trêmulas! Um gancho de esquerda no contra-ataque o acertou e Moreno o perseguiu! Albazi é muito durão e se afasta e se recupera.

Moreno com outro gancho de esquerda e quer finalizar aqui, mas Albazi parece estar recuperado e se abaixa para o clinche. Albazi está preso agora. Sangue por todo o rosto e ele come outro gancho de esquerda. Moreno está caçando agora e aquele gancho de esquerda está pegando fogo.

Agora Moreno recua. Talvez recuperando o fôlego, ele está convidando o Albazi para frente e crédito para o Albazi, ele ainda está nessa luta. Mas agora Moreno está de volta ao acelerador. Albazi ainda está firme.

Ooooo. Cotovelada feia de Moreno faz Albazi recuar e então uma grande mão direita o acerta também. Moreno realmente vai para a finalização faltando um minuto para o final. E faltando 30 segundos para o fim, Albazi aponta para o centro para Max Holloway!

Moreno o encontra e troca e Albazi recua após uma briga. Mais trocas! Moreno lança um trovão antes do gongo e foi uma excelente atuação do ex-campeão.

MMA Fighting marca o round 10-9 Moreno, 50-45 no geral.

Pós-luta

Moreno está todo sorrisos na entrevista pós-luta com Daniel Cormier. O homem tem uma personalidade contagiante.

“Eu me sinto incrível. Eu me sinto fantástico. Eu me sinto um cara novo, uma nova pessoa.”

É evidente que essa pausa foi boa para Moreno. Então ele grita sua equipe e o Canadá.

Então Moreno diz que acha que está em melhor forma para seguir em frente enquanto continua representando o México. Aí ele diz que quer dar um tempo, curtir o Canadá, mas quer reconquistar o título.

Que jóia.