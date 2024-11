Destaques completos do vídeo da luta de Michael ‘Venom’ Page x Carlos Condit

Carlos Condit e Michael “Venom” Page deram um show para os fãs, como fizeram ao longo de suas históricas carreiras de lutador.

A plataforma certamente foi diferente para as estrelas do MMA, que se reuniram nos tatames para testar suas habilidades de grappling na luta principal do Polaris 30, que aconteceu no Fairfield Halls, em Londres. O que não mudou foi o fogo competitivo enquanto os dois se iam e voltavam durante a luta, exibindo wrestling, jiu-jitsu e até uma tentativa de leglock de Condit.

No final, Page teve a mão levantada por decisão.

Condit fez sua primeira aparição em competição desde que se afastou das lutas na jaula em julho de 2021, após uma derrota para Max Griffin no UFC 264. “The Natural Born Killer” é ex-campeão interino dos meio-médios do UFC e campeão do WEC, e fez parte de alguns dos as lutas mais emocionantes de todos os tempos.

Mais conhecido por suas proezas de nocaute, Page parecia confortável em segurar Condit e agora pode reivindicar uma vitória sobre o favorito dos fãs de longa data.

Veja os destaques da luta abaixo, cortesia do UFC Fight Pass.

Confira um blog ao vivo da luta por Mike Heck, do MMA Fighting: