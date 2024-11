Diddy reproduziu o vídeo de Jennifer Lopez em ‘Freak-Off’, afirma a modelo da Playboy

Uma ex-modelo da Playboy afirma que estava em um Diddy “Freak-Off” com trilha sonora… música de um Jennifer Lopez.

Raquel Kennedy diz que tudo aconteceu no Japão em 2000, quando ela e dois amigos conheceram Diddy em um clube de topless e ele os convidou para voltar para sua suíte de hotel.

Kennedy, que apareceu no Correio DiárioNo podcast “The Trial of Diddy”, diz que pensou que estava indo para uma festa – mas quando chegou, a única pessoa na sala era Diddy de roupão de banho.

Ela diz que ela e seus amigos usaram cocaína, mas Diddy não. Ela e um amigo foram para um quarto com ele, ele ficou nu e fizeram sexo oral consensual em Diddy por cerca de 20 minutos.

Quando eles entraram no quarto do hotel, havia um videoclipe passando na TV… de J Lo cantando. Ela não se lembrava da música, mas disse que o vídeo estava tocando continuamente. Aliás… isso foi durante o mesmo período em que Diddy estava namorando J Lo. A ex-modelo afirma que estava falando ao telefone com Lopez na época.

Após 20 minutos de encontro sexual, o guarda-costas de Diddy entrou na sala e ficou furioso… ele reconheceu Kennedy como a mulher com quem estava na noite anterior. Ele agiu fisicamente com as mulheres, mas Kennedy diz que Diddy não se envolveu.